계명문화대, 우수 졸업생 취업 특강 큰 호응

계명문화대학교가 최근 졸업생의 취업 우수사례 공유를 통해 재학생들의 역량을 강화하는 ‘역량 Up Gp 성공 Go Go 프로그램’을 개최해 큰 호응을 얻고 있다.

계명문화대학교 학생성공상담센터는 학생들에게 진로에 대한 확신과 자신감을 심어주고 취업에 성공할 수 있는 역량을 강화해 주기 위해 ‘역량 Up Gp 성공 Go Go 프로그램’ 일환인 우수 졸업생 특강을 마련했다.

지난 5월부터 이어져 오고 있는 우수 졸업생 특강에는 2020년 2월 소방환경안전과를 졸업하고 현재 소방관으로 근무하고 있는 정의원 졸업생을 비롯해 지금까지 우수 졸업생 4명이 강사로 초청됐으며, 이번 특강은 하계방학과 2학기에도 계속 이어질 예정이다.

특강 강사로 참여한 우수 졸업생들은 재학생들에게 직업과 미래에 대한 비전을 제시하고, 슬기로운 대학 생활 및 성공적인 취업 준비 방법을 공유하는 등 자신들의 경험과 노하우를 진솔하고 재미있게 풀어내 재학생으로부터 큰 호응을 얻었다.

특강 강사로 참여한 정의원 졸업생은 “처음 특강을 해 많이 떨렸지만, 후배들에게 성공 노하우 및 많은 정보를 전달해주고 재학생들이 궁금한 사항을 물어 소통의 시간을 가지는 등 뜻깊은 시간이 되어 보람되고 좋았다”고 말했다.

계명문화대학교 학생성공‧상담센터는 우수 졸업생 특강 이외에도 만학도 학생의 성공적인 학교생활 적응과 실무능력 향상을 위한 특강(금융부동산과 이태정 교수)과 외국인 학생들의 효율적인 학습방법과 취업을 위한 특강(기계과 권오범 교수) 등 학습자 유형에 따른 맞춤형 특강 및 프로그램을 다양하게 마련해 운영하고 있다.

학생성공·상담센터장은 “재학생들에게 성공적인 대학생활 적응과 미래에 대한 비전을 제시해 성공역량을 강화하고, 전문인력으로 양성될 수 있도록 지속적으로 우수 졸업생 및 교수자의 성공 경험을 공유하는 프로그램을 진행할 예정”이라고 말했다.

한편 계명문화대학교는 △2주기 전문대학 혁신지원사업 △3단계 산학연협력 선도전문대학 육성사업(LINC 3.0) △고등직업교육거점지구(HiVE)사업을 통해 전문직업인 양성을 위한 수요자 맞춤형 교육을 확대하는 등 직업교육 선도대학의 역할을 수행해 나가고 있다.