이제 사무실과 '헤어질 결심'...엔데믹 표준이 됐다, 원격근무 [팩플]

사무실과 '헤어질 결심'

2022년 7월의 첫 화요일, 지금 어디서 이 레터를 읽고 계시나요? 직장인이시라면 회사에 출근하셨나요? 아니면, 재택근무 중이신가요? 코로나19 대유행이 잠잠해진 최근에도 계속 재택근무를 하거나, 혹은 집에서 가까운 거점 오피스로 출근하는 분들이 종종 있습니다. 스타트업은 말할 것도 없고, 대기업들도 원격근무와 사무실 출근을 결합한 하이브리드 근무제를 택하는 경우가 많아졌어요. 이번달부터 네이버와 카카오가 그런 새로운 근무제를 시작했고요.

그래서 팩플팀이 지난주에 이어 이번주에도 ‘일의 미래’를 팩플했습니다. 원격근무가 대세가 된 배경부터 원격근무를 더 잘하기 위한 팁 등을 하선영·권유진·김인경 기자가 취재했습니다. 오늘 레터를 다 읽으시고 나면 ‘사무실과 헤어질 결심’ 하실 수도... 😉 여러분의 선택에 현명함 한스푼을 더해드리고 싶은 팩플, 오늘도 즐겁게 읽어주세요!

🧾목차 1.사무실이 비었다 2.원격근무 대세론① : 기업의 진화 3.원격근무 대세론② : 개인의 시대 4.원격근무 잘하려면 5.법까지 바꾼 유럽 6.그래서, 미래의 사무실은?

1. 사무실이 비었다

팬데믹(감염병의 세계적 대유형)으로 원격·재택 근무가 급격히 보편화되며 텅비었던 사무실. 2022년 엔데믹(감염병의 풍토병화)에도 여전히 비어 있다. "사무실로 돌아가라"(Return to office)는 회사도 있고, "재택 근무와 사무실 출근을 병행하라"는 회사도 있다. 문제는 직원들이 더 이상 회사 요구에 고분고분하지 않는다는 것.

● “날마다 사무실? 놉!” : 한때는 당연했던 주5일 사무실 근무, 엔데믹 시대엔 당연하지 않다. 6월 니콜라스 블룸 미 스탠포드대 교수가 발표한 연구에 따르면 ‘주5일 모두 사무실로 출근하라’는 회사에서 이 방침을 준수하는 직원은 10명 중에 5명에 불과했다. ‘회사로 매일 나오라’는 사장님 엄포에 직원들은 ‘딴 생각’을 하기도 한다. “사무실로 나오든가, 아니면 퇴사하라”던 일론 머스크 테슬라 CEO의 발표이후, 테슬라 인재들을 영입하려는 빅테크들이 늘었다고. 애플에선 주5일도 아닌 ‘주3일 의무 출근제’마저도 보류됐다. 반대 성명까지 낸 사내 여론의 영향.

● “나 못 믿어? 실망!” : 어디서 일할지(where to work) 못지 않게, ‘어떻게 일할지’(how to work)를 놓고 노사가 대립각을 세우는 일도 왕왕 있다. 4일부터 ‘메타버스 근무제’를 시작한 카카오는 지난 5월 발표당시 직원 반발을 크게 샀다. “원격근무 시 실시간으로 음성 채널에 연결돼 있어야 하고, 주1회 대면 회의도 필수"라는 조건이 자율성을 떨어뜨리고 감시받는 듯한 불쾌감을 준다는 이유. 결국 사측은 ‘필수 조건’을 ‘권장 사항’으로 바꾸고, 격주 ‘놀금’(주4일 근무)이라는 당근으로 직원들을 달래야 했다.

2, 원격근무 대세론① : 기업의 진화

팬데믹 이후 회사도, 직원도 깨달았다. “다같이 한 사무실에 모여 일하지 않아도, 일은 잘 되고 회사도 굴러가더라”는 것을. 그런데 그뿐이 아니다. 한 발 더 나아가 이제 원격근무가 뉴노멀(new normal)이 됐다. 잘나가는 회사들에서 특히 더. 이 회사들의 계산속을 들여다보니.

● 인재영입 필수템, 원격근무 : ‘인사가 만사’다. 인재유출 방지는 물론 인재유입 효과까지 있다면 근무방침도 바꾸는 게 기업. 익명을 요구한 한 국내 모빌리티 스타트업 임원은 “준비 중인 서비스 특성상 일주일에 2번 이상 사무실 출근을 해야하는데, 개발자를 구하기 힘들다보니 '원하는 날만 사무실에 출근하라'고 조건을 바꿨다”고 말했다. 잡플래닛 설문조사(4월)에 따르면, 코로나 이후 직장인들이 회사 선택시 따지는 요소 1위가 재택근무 여부(35.9%), 2위가 워라밸(33.3%)이었다. 구인·구직 플랫폼 원티드에선 이용자가 #원격근무나 #재택근무 해시태그를 클릭하면, 근무 형태가 자유로운 회사만 모아 보여준다. 원격근무나 재택근무 지원비 등이 취·이직시 주요 조건이 된 셈.

● 일잘러 필수템, 자율성 : 어디서 어떻게 일할지 직접 선택하고 싶어하는 직원들이 늘었다. 네이버 직원들은 7월부터 전면 재택 근무(타입R)와 주3일 회사 출근(타입O) 중 선택해서 하고 있다. 회사 관계자는 “신뢰를 기반으로 하기 때문에 직원들에게 자율성을 주는 것”이라며 “‘어디서 일하는지’보다 일이 잘되게 하는 구조와 업무의 본질에 초점을 맞추는 것이 중요하다”고 설명. SK텔레콤도 직원들에게 ‘선택할 자유’를 제공하는 중. 4월 서울 신도림에 연 거점오피스(스피어)를 7월중 광장동 워커힐호텔에도 연다.

● 엔데믹의 표준: 지난 2년간의 각종 근무 실험을 종료하고, 지속가능한 근무 제도를 정할 수 있게 됐다. 구글에서 임직원들의 생산성 제고·조언을 담당하는 로라 메이 마틴 구글 프로덕티비티 총괄은 팩플팀과의 인터뷰에서 “미국에선 스프링 클리닝(spring cleaning)이라는 표현을 쓴다”며 “겨울이 지나고 봄이 오면 대청소를 하고 꽃을 심듯이, 기업들도 근무 제도·규칙을 새로 정립한다는 뜻”이라고 설명했다. 근무 시간·장소와 관련한 방침은 물론 더 나아가 주4.5일제, 주4일제 도입 논의에도 탄력이 붙었다.

💸원격근무비, 어디까지 받아봤니 원격근무가 뉴노멀로 굳어지면서 예산 지원 범위도 이슈다. 원격근무시 발생하는 통신비, 업무용 기기 비용, 식비 등에 대한 직원들의 요구가 다양해졌다. 동시에, 사무실 출근 직원들이 오히려 지원을 못받고 산다는 역차별 논란도 슬슬 생기는중. ●재택·사무실 상관없이 지원: 네이버는 근무 타입에 상관없이 모든 직원에게 원격근무비로 월30만원을 지원한다. 인터넷비, 식재료비, 배달 음식, 가구, 조명 등에 쓸 수 있다. 이수운 네이버 노조 홍보실장은 "노사 교섭 때 업무비, 통신비 등을 보전해달라고 요청했다"고 했다. 근무 형태를 고를 수 있고, 비용도 무조건 지원해 준다니 직원들은 대체로 반기는 분위기. ●“커피는 무제한”: AI 기술 스타트업 업스테이지는 직원들이 카페나 공유오피스에서 일하는 비용도 무제한 전액 지원한다. 100% 원격 근무인 방침에 따라, 입사시 개인 업무기기 예산도 500만원 지원. 입사 1년 후에는 장비 업그레이드 비용 500만원을, 이후 매달 10만원씩 ‘기기 업그레이드 예산’도 준다. '원격 근무는 팀워크를 저해한다'는 우려를 불식시키기 위해 횟수에 상관없이 직원 2명 이상 모이는 티타임 비용도 무제한 지원. ●워케이션은 얼마까지? : 휴가지에서 낮엔 일하고 퇴근후엔 노는 ‘워케이션’(work+vacation)도 회사의 지원 수준이 관건. 여행 스타트업인 마이리얼트립 이동건 대표는 “일부 기업들은 워케이션에 필요한 숙소·사무실 비용에 대해 100만원 안팎의 상한선을 둔다”고 설명했다. 이달부터 '시차 4시간 내' 해외에서 원격근무를 허용(최대 90일까지)하는 라인플러스는 연간 204만원의 현금성 포인트를 지원한다.

3. 원격근무 대세론② : 개인의 시대

개인의 시대, 원격·재택근무가 탄력을 받은 또다른 배경이다. 코로나19로 개인, 자율성, 성과·보상은 어느 때보다 중요한 키워드가 됐다.

● 직원에게 유리한 운동장 : 원격근무는 업무 생산성이 떨어진다는 시각도 있다. 그러나 생산성을 이유로 직원들이 사무실로 불러들이긴 힘든 현실. 미 경제지 패스트컴퍼니는 하이브리드 워크 열풍에 대해 “이미 힘의 균형은 노동자에게 유리하게 바뀌었고, 그들에게 계속해서 유리하게 변화하고 있다”고 분석했다. 원격근무를 인정하고 생산성·혁신성을 끌어올릴 방법을 찾아야한다는 뜻.

● 팬데믹이 키운 ‘개인’ : 사람들이 직장·사회 생활에서 얻고싶은 것이 달라졌다. 김지예 잡플래닛 이사는 “2000년대에는 성과주의, 경쟁을, 2010년대에는 창의와 협력을, 팬데믹이 닥친 2020년대에는 자율성과 개인의 성장이란 키워드가 중요해졌다"고 설명한다. 김 이사는 “코로나 이후 기민하게 움직이는 작은 조직이 환영받고, 사람들은 스톡옵션 같은 직접적인 성과와 보상을 원한다”고도 덧붙였다. 일률적이고 집단적인 사무실 문화보단 자율적·독립적 업무 방식이 선호될 수밖에.

● 노동 시간을 줄이자 : 원격근무 일과 삶의 워라밸(균형점)을 맞추는 정도를 넘어, 업무에 투입하는 절대 시간을 줄이자는 트렌드가 확산되는 영향도 크다. ‘퍼플 칼라’(purple collar)가 각광받는 것도 같은 이유. 빨강과 파랑이 섞인 보라색처럼 가정과 일 모두 조화롭게 해내는 인재를 의미하는 퍼플칼라들은 재택근무제, 집중근무제 등 유연한 근무 방식을 선호한다. SKT 등 IT 기업들이 주도해 도입하고 있는 주4일제도 노동 시간 자체를 줄이는 움직임.

4. 원격근무 잘하려면

그런데 이 원격근무, 인터넷과 노트북만 있다고 되는 건 아니다. 핵심은 ‘언제, 어디서든 균일한 업무 환경’을 갖추는 것. 업무 플랫폼이나 보안 등 인프라가 뒷받침 돼야 한다. 경제협력개발기구(OECD)는 지난해 12월 “원격 업무 환경을 구축하려면 ICT 인프라 및 디지털 기술에 대한 (기업의) 투자가 더 필요하다”고 분석하기도.

① 구름에 올라 타볼까

모바일, PC, 노트북, 태블릿 등이 업무에 총동원되는 BYOD(Bring Your Own Device)의 시대. 어떤 기기로도 같은 업무환경을 구현하는 클라우드 기반 서비스(as a service)는 원격근무에 필수다.

● 화상회의 따로, 이메일 따로? NO : 어떤 디바이스에서 접속하든, 업무에 필요한 소통 툴을 한 플랫폼에서 사용할 수 있는 ‘서비스형 통합 커뮤니케이션’(UCaaS·Unified Communications as a Service)은 계속 진화하고 있다. 화상회의나 채팅, 문서 전달 기능을 각각 사용해야 했던 1세대 통합커뮤니케이션(UC)이나 그룹웨어보다 협업이 훨씬 수월해졌다. 줌(Zoom), 시스코 웹엑스(Webex) 등이 대표적인 UCaaS다. 시장조사기관 모도 인텔리전스에 따르면 올해부터 2027년까지 UCaaS 시장은 연 평균 25.65%씩 성장할 예정.

● VPN도 안녕 : 가상사설망(VPN)도 다수가 원격으로 근무하는 환경에서는 보안에 취약하다. VPN이 애초에 ‘다수는 사무실+소수만 외부 접속’인 환경을 위해 고안됐기 때문. 접속할 수 있는 단말에 제약이 있는 것도 단점. 그래서 요즘 많이 쓰이는 건 ‘서비스형 데스크톱’(DaaS) 이다. 클라우드에 가상의 데스크톱과 데이터 저장공간을 만들고 여기서 업무를 처리하기 때문에 보안과 접근성이 더 뛰어나다.

② 원격 ‘딥 워크’의 조건

2017년 등장한 딥 워크(Deep Work), ‘몰입 노동을 통한 성과 달성’의 가치는 원격근무 시대에 더 중요해졌다. 원격근무로 소통에 들이는 시간이 늘면, 업무에 온전히 집중할 수 있는 시간은 줄어들기 때문. 마이크로소프트(MS)가 지난 3월 발표한 보고서에 따르면 코로나가 확산된 지난 2년간 MS의 협업 툴 팀즈 사용자의 주간 회의 시간은 평균 252% 증가했고, 시간 외 근무(28%)와 주말 근무(14%)도 늘었다.

● 협업 툴, 옥석 가려내기 : 그렇다고 꼭 필요한 협업까지 줄일 수는 없는 노릇. 연결·소통과 효율성을 모두 충족하기 위해서는 수십~수백개의 협업툴 중 옥석을 가려내야 한다. 마켓앤마켓에 따르면 글로벌 협업툴 시장 규모는 지난해 약 472억 달러(약 61조원)에서 2026년 858억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

● 실시간 채팅, 꼭 필요해? : 협업 툴의 대표주자로 꼽히는 ‘슬랙’(실시간 채팅 기반)이나 팀즈와는 다른 길도 있다. ‘노션’을 중심으로 문서 기반 협업 툴이 최근 주류로 부상. 업무 중에 대화에 참여해 반응해야할 필요가 없으니 몰입에 좋고, 업무 진행 흐름을 한 눈에 볼 수 있다는 게 장점. 국내 스타트업 ‘콜라비’도 원페이지 협업툴을 제공한다.

●기능 하나만으론 아쉽다, 올인원 : 채팅이나 업무 관리 등 각각 파편화 돼있던 기능을 하나로 모으는 협업 ‘허브’(hub)도 등장했다. 구글이나 MS 오피스와 같은 기본 앱과도 연동해, 하나의 툴만 켜면 그 안에서 다른 툴도 쓸 수 있는 구조. 스윗(Swit)은 채팅 기능에 MS 오피스 같은 업무 기능을 추가해 ‘일의 시작부터 끝까지 스윗 하나로 해결하는’ 플랫폼을 구축했다.

5. 법까지 바꾼 유럽

국내에서는 원격근무가 법제화 되어 있지 않다. 근로기준법에서는 근무 장소를 ‘사업장’으로 전제하고 있어서다. 고용노동부가 '재택 근무 종합 매뉴얼'(2020년)을 발표했지만, 이 마저도 원격근무 전반이 아닌 재택 근무 위주다.

2000년대 부터 원격근무에 대한 논의를 시작한 유럽은 제도적 준비도 앞섰다. 국회입법조사처가 지난해 10월 낸 보고서에 따르면, 일부 유럽 국가들은 원격 근무에 관한 법을 새로 만들거나, 기존 법을 개정했다. 유럽의 각국 법에 명시된 특징을 살펴보면.

● “근무 장소에 따른 차별 안 돼” : 프랑스는 노동법전에 “원격근무자는 기업 구내에서 업무를 수행하는 근로자와 동일한 권리를 가진다”고 명시하고 있다. 원격 근무 중 발생하는 업무상 재해도 산재로 보호받을 수 있도록 근거를 만든 것. 독일도 “자녀를 돌보는 것과 관련해 사업장 근로와 동등하게 산재보험법의 적용을 받을 수 있다”고 규정하고 있다.

● “세부 조건까지 합의” : 2020년 ‘원격 근로에 관한 긴급 입법’을 제정한 스페인은 “원격 근무자 수가 30%를 초과하는 경우 서면 합의를 해야한다”고 법에 규정했다. 이 합의서에 반드시 들어가야할 사항도 상세히 정해놓은 게 특징. 원격 근무로 발생하는 지출 항목 리스트와 사측이 부담할 금액, 지급될 장비 목록 등이 포함된다.

● 연결되지 않을 권리 : 원격근무가 보편화될수록 근무 시간 외에는 업무 연락을 받지 않을 권리가 중요해진다. 프랑스는 “사용자는 원격 근무자와 협의해 연락할 수 있는 시간대를 정하도록” 규정하고 있다. 포르투갈도 일부 예외적인 상황을 제외하고 근무시간이 아닌 직원에게 전화, 문자, 이메일로 연락하는 행위를 법적으로 금지한다.

6. 그래서, 미래의 사무실은?

앞으로는 어떻게 될까. ‘상시 출근러’는 줄어들고, 대부분은 집에서 AR/VR(증강/가상현실) 글래스를 착용하고 원격 근무 하는 그림. 이게 정말 ‘퓨처 오브 워크’?

● 그래도, 사무실! : 원격 근무보다 출근을 선호하거나, ‘도로 출근’으로 회귀하는 곳도 있다. 익명을 원한 스타트업 관계자는 “회사가 한창 스케일업 하는 단계고, 사내 업무·편의 시설도 잘 갖춰져 있어 출근하는 게 더 효율적이라고 생각하는 직원도 많았다”고 말했다. 다른 스타트업 관계자도 “원격근무를 하면서 서로 얼굴은 안 보고 성과와 수치로만 얘기하다 보니 직원 얼굴이 ‘숫자’로 보이게 되는 부작용이 있었다”고 말했다.

● 결국엔, 메타버스? : AR 기반으로 한 ‘버추얼 협업’도 상당히 가까이 다가온 미래다. 시스코는 웹엑스에 ‘3D 홀로그램’을 결합했다. AR 헤드셋을 착용하고 접속한 사용자들이 같은 홀로그램을 보면서 업무를 진행하는 방식. MS가 올 하반기 출시할 ‘메시 포 팀즈’(Mesh for Teams)에서도 2차원, 3차원 아바타로 영상 회의에 참석 할 수 있다. 이승환 소프트웨어정책연구소 메타버스연구팀장은 “모니터에 바둑판식 평면 화면으로 보이는 ZOOM 방식은 공존감이 떨어지고 순차적으로 말해야 하는 한계가 있다”고 평가했다. 이어 “메쉬 포 팀즈와 같은 공간 연결 플랫폼이 나오면 다른 기업들도 도태되지 않기 위해 비슷한 기능을 추가할 것으로 보인다”며 “현재 디지털 연결 진화의 초입에 서 있는 것”이라고 말했다.

