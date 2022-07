[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…헌재공관 앞 등산로 통행 금지

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

헌재공관 앞 등산로 통행 금지

청와대 개방과 함께 인근 등산로가 54년 만에 열렸으나, 헌법재판소 측 요청으로 지난 2일 폐쇄돼 논란입니다. 해당 등산로는 서울 종로구 금융연수원 맞은편에서 북악산으로 향하는 길로 많은 관람객이 찾았는데 갑자기 ‘출입금지’가 됐죠. 헌재 측이 헌재소장 공관 사생활 침해 및 소음, 보안 문제를 이유로 문화재청에 등산로 폐쇄를 요청한 겁니다. 관련 기관의 사정에 초점이 맞춰진 것으로 풀이되는데, 폐쇄에 대한 법적 근거는 없는 것으로 알려졌어요.

Angry hikers

Hikers are angry about the government closing a trail near the official residence of the head of the Constitutional Court because of their noises, but they can be proud of the successful launch of Korea’s domestically developed Nuri rocket.

off limits: 출입금지(=no entry)

hiker: 하이커, 등산객

angry about~: ~에 대해 화를 내다.

close: 닫다, 폐쇄하다(=shut)

trail: 트레일 (주로 등산로)

official residence: 관저

Constitutional Court: 헌법재판소

noise: 소음, 잡음

be proud of~: ~에 자부심을 갖다(=take pride in)

successful: 성공적인(=fruitful)

launch: 발사, 발사하다(=fire, shoot, propel, discharge)

domestically: 국내적으로, 자체적으로

宪法裁判所官邸前登山路突遭封闭

随着青瓦台面向民众开放,附近的登山路也在时隔54年之后重新启用。但6月2号,宪法裁判所突然要求关闭该登山路,引发争议。该登山路是从首尔市钟路区金融研究院对面通往北岳山的登山路,很多登山客慕名而来,但却突遭“禁止通行”。宪法裁判所负责人表示,为保护官邸私生活不受侵犯,以及考虑到噪音、安全保障等因素,才要求文物厅封闭该登山路。可以看出,该登山路的封闭是相关机构自作主张,并无法律依据。

世界号 [shì jiè hào] 누리호

宪法裁判所 [xiàn fǎ cái pàn suǒ] 헌법재판소

禁止通行 [jìn zhǐ tōng xíng] 통행금지

登山路 [dēng shān lù] 등산로

慕名而来 [mù míng ér lái] 명성을 듣고 찾아오다

自作主张 [zì zuò zhǔ zhāng] 자신 생각대로 정하다

法律依据 [fă lǜ yī jù] 법적 근거