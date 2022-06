[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…박순애 교육부 장관 후보자 음주운전 논란

drunk driving: 음주운전(=drink and drive, driving under the influence of alcohol, driving while intoxicated)education minister: 교육부 장관nominee for~: ~후보로 지명된 사람(=named for~)suspicious: 의심되는, 수상쩍은(=suspected of~, under suspicion)side with~: ~편에 서다, ~를 지지하다(=support, stand by~)Seoul National University: 서울대

graduate school of public administration: 행정대학원

accuse A of B: A를 B라는 이유로 고소(비난)하다(=blame A for B, criticize A for B, denounce A for B)

get behind the wheel: 운전대를 잡다(= drive a car)

intoxicated: (술이나 약물 등에) 취하다(=drunk, stupefied, befuddled)

stir controversy: 논란을 불러일으키다(raise/provoke/trigger controversy)