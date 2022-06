10년 후 中 과학기술 이끌 미래 인재 '이곳'서 나온다 (下)

(上) 편 내용과 이어집니다.

모집인원: 2021년도 학부생 35명, 석사생 18명, 박사생 20명

초대 원장: 4명의 공동 부원장 왕샤오화(王小华), 청졔(程洁), 왕원(王文), 란젠(兰剑)

학제: "2+5" 학·석 연계과정 (의공학은 "2+6" 실시, 박사생은 별도 선발)

연구방향 및 학원 특색:

주 연구 방향은 인공지능, 에너지저장과학 및 공정, 스마트 제조공정, 의공학이다. 첫 2년은 교과목 이수와 기초지식 습득에 집중하고, 이후 5년은 창의력 및 실천력 양성에 집중한다. 이를 통해 미래 핵심 문제 해결에 필요한 지식과 연구 방법을 학습한다. 약 500평 규모의 개방된 공유 실험 공간을 만들어 학생과 교수들의 연구를 뒷받침한다. 학교와 지역, 학교와 기업 간의 장기적이고 안정적인 파트너십을 구축한다. 유수 기업들과의 협력을 통해 약 4억 3900만 위안(841억 7300만 원)의 비용을 들여 ‘국가 에너지 저장기술 산교 융합 혁신 플랫폼’을 건설했다.

모집인원: 2025년까지 학부생 2000명(국내 학부생 1200명, 국제 학부생 400명, 국제 교류생 400명)과 대학원생 1600명 선발 예정

초대 원장: 前 닝더스다이 최고 제조 책임자, 천인 계획 선발 인재, 창장 학자 초빙교수 니쥔(倪军)

학제: 8년 학·석·박 연계과정 (연구방향 2학년 때 결정)

연구방향 및 학원 특색:

정식 명칭은 푸위안미래기술학원(溥渊未来技术学院, Global Institute of Future Technology)이다. 고도의 국제화를 꾀하며 1차 미래기술학원 중 유일하게 유학생을 선발한다. 주 연구 방향은 미래 에너지와 미래 헬스케어 기술이다. 이에 맞춰 ‘지속 가능한 에너지’와 ‘건강 과학 및 기술’이라는 두 개의 전공이 신설됐다. E3(Experiential Engineering Education) 체험식 공학교육을 시행하며, 학생들의 실습 및 교외활동 참여를 강조한다. 마찬가지로 기존에 있던 전공 간 장벽을 허물고, 교차 수강을 장려한다.

7. 화난이공대학 (华南理工大学, South China University of Technology)

모집인원: 1기 신입생 120명(학부)

초대 원장: 화난이공대학 전자정보학원 부원장 쉬샹민(徐向民)

학제: "3+X" 학·석·박 연계과정

3: 지도교수 지도하에 전공 기초 및 심화 과목 이수

X: 학사 졸업 후 취업하거나 해외 석·박사 진학 시 1년, 학·석사 연계 시 3년, 학·석·박사 연계 시 6년

연구방향 및 학원 특색:

주 연구 방향은 스마트 센싱, 빅데이터, AI+융합 기술이다. 2021년 9월 '인공지능'과 '데이터 사이언스 및 빅데이터 기술' 전공 학부 신입생 120명을 모집했다. (각 60명) 케임브리지대, MIT, 임페리얼 칼리지 공대 등 해외 유수 대학과 텐센트, 화웨이, 알리바바 등 국내 유수 기업과의 적극적인 협력을 추진한다. 추후 핀테크 관련 새로운 전공도 개설해 금융 기술 융합 인재를 육성할 계획이다.