동국대 한의대생 폐질환 침치료 논문SCI저널에 게재

동국대 WISE 캠퍼스 한의과대학 김승남 교수와 이세린 학생의 공동 연구 논문이 SCI 국제저널 ‘Frontiers in Immunology’에 게재됐다.

‘Frontiers in Immunology’는 면역염증연구분야 저명 저널로 이세린 학생이 단독 제1저자, 김승남 교수가 단독 교신저자로 논문이 실렸다.

이세린 학생은 경혈학교실 김승남 교수와 ‘호흡기계 질환에 대한 침치료 효과 및 치료기전(The Effect of Acupuncture on Modulating Inflammatory Cytokines in Roden Animal Models of Respiratory Disease : A Systematic Review and Meta-Analysis)’에 대한 주제를 공동 연구해SCI 저널에 논문을 게재했다.

이 논문에서 두 연구진은 염증이나 면역으로 인한 호흡기계 질환을 유발한 동물모델을 대상으로 침, 또는 전침을 자침하여 염증치료 효과에 관여하는 모든 연구를 고찰했다.

김승남 교수는 “최근 코로나바이러스 유행으로 염증성 문제나 후유증을 앓고 있는 환자들이 급증해 문제가 되어오고 있고 2021년 네이처 등 최우수 과학 저널에 경혈자침의 항염증기전에 대한 연구가 발표되는 등 침치료의 효과가 기초과학적으로 검증되어가고 있으나, 염증성 호흡기계 질환에의 기전은 명확히 밝혀지지 않았다.이번 연구 결과가 침 치료의 호흡기계 질환치료기전, 특히 사이토카인에 미치는 효과에 대한 증명과 더불어 추후 동물실험 침치료기전연구에 큰 도움을 줄 수 있는 기반데이터가 될 것이라고 기대한다”고 말했다.

이세린 학생은 “전세계적으로 높은 유병률과 사망률을 보이는 폐질환에 대해 침이 어떤 기전으로 치료 효과를 낼 수 있는지 분석해보고 싶었고 침이 전염증성 항염증성, 보조 T세포-1,2,17 등 특이적인 사이토카인들을 조절해 염증성 호흡기계 질환을 치료한다는 결론을 도출할 수 있었다”며 연구를 성공적으로 수행한 소감을 말했다.

동국대학교 한의과대학은 2018년부터 학부생을 대상으로 연구 장학프로그램을 운영하며, 실제 연구에 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 학부생의 연구논문 참여의 기회를 주고 있다.