[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…윤석열 정부의 '檢檢檢 인사'

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

윤석열 정부의 '檢檢檢 인사'

윤석열 정부가 검찰 출신 인사를 잇달아 요직에 임명하면서 '검찰 공화국'이란 비판이 나옵니다. 법무부·국토부·통일부 장관을 비롯해 대통령실·보훈처·국정원 등에도 두루 검찰 출신이 포진했죠. 지난 7일엔 금융감독원장에 이복현 전 검사를 임명했는데, 검찰 출신 금감원장은 1999년 금감원 설립 이래 처음이에요. 검찰 쏠림 지적에 윤 대통령은 "적재적소에 유능한 인재를 쓰는 것"이라며 법 집행 경험이 있는 이들이 필요한 자리에 배치했다고 밝혔어요.

Sticking with prosecutors

Just like the HBO drama, Game of Thrones, President Yoon Suk-yeol keeps appointing high government officials from his preferred pool of prosecutors, including his recent appointment of a senior prosecutor as chief of the Financial Supervisory Service.

stick with~: 고집하다, 집착하다(=adhere to~, cling to~)

prosecutor: 검사

Game of Thrones: 미국 HBO 드라마 ‘왕좌의 게임’

keep ~ing: 계속 ~하다(=continue ~ing)

appoint: 임명하다(=name, nominate, choose, select)

prefer: 선호하다(=opt for~)

a pool of~: ~집단. (여기선 검찰 인력 풀을 가리킴)

recent: 최근의

appointment: 임명(참고로, appointment는 ‘약속’이란 뜻도 있음에 유의)

senior prosecutor: 고참 검사, 검찰간부

chief: 우두머리, 수장(=head, boss, leader, commander)

Financial Supervisory Service: 금융감독원(참고로, 금융위원회는 ‘Financial Services Commission’이라고 함)

尹锡悦政府任人唯“检”

尹锡悦政府接连任命检察官出身人士担任要职,遭批意图建立“检察共和国”。目前法务部、国土部、统一部长官,以及总统室、报勋处、国情院等机构要职均由检察官出身人士担任。6月7日尹总统更是任命前检察官李复铉担任金融监督院院长,这是自1999年金融监督院设立以来,首次由检察官出身人士担任院长。对此,尹总统回应称“人尽其才”,只是希望让有执法经验的人才在合适的位置上发挥作用。