This Week Chart & Guide

1차대전 당시 관능적인 춤과 신비로운 외모로 전 유럽에서 사랑 받았으나 이중 스파이 혐의로 총살당한 무희 마타하리의 드라마틱한 삶을 그린 뮤지컬. 5년만에 공연되는 세번째 시즌에 더욱 스펙터클한 스케일로 돌아왔다. 벨 에포크 시대를 옮겨놓은 업그레이드된 무대와 솔라, 김성식, 김바울 등 뉴캐스트도 뛰어난 실력을 보여준다.

기간 8월 15일까지 장소 샤롯데씨어터