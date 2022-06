[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…제8회 전국동시지방선거로 본 국민 표심

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

제8회 전국동시지방선거로 본 국민 표심

제8회 전국동시지방선거(지선)에서 국민의힘이 17개 시·도 중 12곳 광역단체장을 차지했어요. 기초단체장 선거구 226곳 중에선 국민의힘이 145곳, 민주당은 63곳에서 당선됐죠. 이번 지선에선 전국 유권자 절반이 몰린 수도권 곳곳에서 한 당으로 줄 세우기 대신 교차투표 양상이 나타나며 민심의 ‘균형론’이 작동했다는 해석이 나옵니다. ‘안정’과 ‘견제’를 동시에 택하고 싶은 마음이 중도층을 ‘국민의힘 1표, 민주당 1표’ 나눠주기로 이끌었을 수 있다는 거죠.

Simply too many ballots

Without much knowledge about the candidates in today’s local elections, voters must choose heads of local governments, representatives of local councils and chiefs of education offices from as many as eight ballots if you include the vacant legislative seats representing certain constituencies.

knowledge: 지식, 정보(=information)

candidate: 후보. (=contender, contestant, competitor, aspirant)

local elections: 지방선거(=municipal elections)

voter: 유권자(=elector, balloter)

local government: 지방정부, 지방자치단체(=municipal government)

representative: 대표(=delegate)

chief: 수장(=leader, boss)

local council: 지방의회

education office: 교육청

ballot: 투표지(=vote)

include: 포함하다(=take into account)

vacant: 공석인, 텅 빈(=empty, void)

legislative seats: 의원석

represent: 대표하다(=speak for, stand for).

constituency: 지역구

透过第8届全国地方选举看民心

在第8届全国地方选举市长、道知事选举中,国民力量党获得了全部17个市、道中12个市、道的胜利。在226个基层行政区选举中,国民力量党赢得145地,共同民主党则拿下63地。占全体选民人数近半数的首都圈选民在此次选举中,不再像以前一样完全投给某一政党,而是选择分散交叉投票。有分析指出,这显示民心“均衡论”开始发挥作用。既希望“稳定”执政,又希望对政权有所“牵制”的心理,使得许多中间选民将手中的票分散投给国民力量党和民主党。