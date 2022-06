[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…공직 후보자 인사검증 법무부 이관 논란

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

공직 후보자 인사검증 법무부 이관 논란

법무부가 검찰 통제권에 이어 공직자 인사검증까지 담당할 예정이에요. 5월 24일 윤석열 정부가 입법예고한 관련 법 개정안에 따르면 법무부는 한동훈 장관 직속 인사정보관리단장직을 신설해 공직 후보자의 평판·재산·범죄이력 등 개인정보를 수집·관리하게 되죠. 법조계와 야당인 더불어민주당은 이미 수사지휘권·인사권·감찰권 등 검찰 통제권을 쥔 법무부에 과도한 권한이 집중되는 것이라고 우려합니다. 절차상 위법 소지가 있다는 지적도 나와요.

Mighty Justice Minister

The Justice Ministry on Tuesday announced a plan to create a new bureau to scrutinize information on high-ranking public servants. Justice Minister Han Dong-hoon, who already has the power to appoint state prosecutors, became more powerful as a result. The new bureau will be under his supervision.

the Justice Ministry: 법무부(“the Ministry of Justice”라고 해도 됨)

announce: 발표하다(=make public, publicize, proclaim)

bureau: 국(=department, division, agency)

scrutinize: 검증하다(=examine, inspect, probe)

information: 정보(=details, intelligence)

high-ranking: 고위직의(=high-level, senior, top)

public servants: 공무원(=government employees)

justice minister: 법무장관

appoint: 임명하다(=name, nominate)

prosecutors: 검사.

powerful: 강력한, 힘 있는(=strong, mighty, influential)

as a result: 결과적으로(=consequently, eventually)

supervision: 감독(=oversight, surveillance, direction, control)

法务部揽下公职候选人人事审核大权引发争议

继检察官人事权之后,法务部将进一步揽下公职人员人事审核大权。依据尹锡悦政府5月24日发布的法案修订案立法预告,法务部将设立长官直属人事信息管理团,负责收集、管理公职候选人的评价、财产、犯罪经历等个人信息。对此法律界及在野党共同民主党表示担忧,认为法务部已经掌控侦查指挥权、检察官人事及监察权,该举措会导致权力过度集中。也有人认为该举措在程序上有违法嫌疑。