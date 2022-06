경희사이버대학교 후마니타스학과 서유경 교수, 공동저자로 참여한 저서 2권 출간

경희사이버대학교 후마니타스학과 학과장 겸 경희사이버대학교 문화창조대학원 미래 시민리더십·거버넌스전공 주임교수를 맡고 있는 서유경 교수가 공동저자로 참여한 2권의 책이 출간됐다.

공동저자로 참여한 책은 대통령 직속 정책기획위원회가 기획한 국정과제 협의회 정책기획 시리즈 제7권 ‘한국 민주주의의 새 길: 직접민주주의와 숙의의 제도화(2022.01)’와 건국대학교 모빌리티 인문 학연구원 연구총서 시리즈 ‘문화의 이동과 이동하는 권리(2022.02)’다.

첫 번째 저서인 ‘한국 민주주의의 새 길: 직접민주주의와 숙의의 제도화’의 ‘서론: 촛불 혁명, 한국인, 그리고 한국 민주주의’에서 서유경 교수는 “한국 민주주의는 우리 고유한 역사와 정치·문화·사회적 맥락 속에서 지금까지 이 땅에 존재한 모든 시민들이 함께 발명하고 혁신을 이뤄낸 우리 민주공화국의 자랑스러운 정치체제다. 그러나 지금의 시민들은 한층 더 개선된 민주주의를 원한다”며 “이 책에 함께 참여한 14인의 필자들은 우리 시민들이 꿈꾸는 새로운 한국 민주주의의 이상 실현에 참조할 만한 혁신적인 방안들을 다각도로 제시하고자 했다”고 출간 의의를 밝혔다.

제2장 ‘한나 아렌트 ‘시민정치철학’과 한국 민주주의’에서는 정치철학자 한나 아렌트가 제시한 고전(古典), 그리스적·이상적 민주주의 관점에서 한국 민주주의의 진화 경로를 검토한다. 특히 한국 민주주의가 우리 시민들과 함께 구성한 정치 광장과 더불어 진화했다는 사실에 주목했다. 다채로운 시민광장들이 개별 시민의 차원에서 어떤 정치적 의미를 갖는지, 개인적으로 경험하고 학습한 것이 무엇인가에 대한 새로운 해석을 제시한다.

이 책에서 나오는 ‘시민정치철학’ 용어는 서유경 교수가 2017년 경희사이버대학교 문화창조대학원 미래시민리더십·거버넌스전공에서 ‘시민정치철학세미나’ 과목을 개설하며 공식화한 새로운 정치철학 개념 범주다. 이와 관련해 ‘한나 아렌트 시민정치철학이란 무엇인가’라는 단행본 출간도 준비 중이다.

두 번째 저서인 ‘문화의 이동과 이동하는 권리’에서는 제2장 ‘한나 아렌트 정치사상과 오늘의 글로벌 폴리틱스: 인권, 유목적 폴리스, 그리고 수행성의 정치’에 대해 저술했다. 아렌트적 관점으로 볼 때 국민국가가 곧 유일한 정치공동체 형태라는 우리의 고정관념은 재고되어야 한다고 주장한다. 더불어 아렌트의 ‘권리를 가질 권리(a right to have rights)’를 간단히 시민권으로 환원시키는 기존의 이해 방식은 이 개념에 대한 피상적 이해 수준 때문임을 말한다. 실제로는 아렌트의 대안적 인권 개념이 최근 지구적 차원에서 발생하는 지구온난화, 기후변화, 탄소중립화, 빈곤문제, 코로나19와 같은 감염병 문제, 그리고 우크라이나 사태나 미얀마 내전 등과 같은 문제들을 다루는 방식에서 탈(脫) 국민국가적 접근의 정당성과 실효성의 이론적 근거를 제공한다는 주장을 펼치고 있다.

한나 아렌트 전문가로서 국내외로 명성을 쌓은 서유경 교수는 “이번에 두 권의 공저가 함께 나오게 되어 매우 기쁘다”며 “‘한국 민주주의의 새 길’은 아렌트의 정치철학적 관점에서 장차 한국 민주주의가 나아갈 방향성에 대한 시각을 보여주고, ‘문화의 이동과 이동하는 권리’는 아렌트 인권 개념에 대한 새로운 해석을 통해 글로벌 거버넌스 구조에서 작동될 수 있는 새로운 인권의 관점을 제시했다. 올해 하반기에는 한나 아렌트 원서의 번역서 2권이 추가로 출간될 예정”이라고 말했다.