[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…인도 밀 수출 금지에 밥상 물가 '들썩'

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

인도 밀 수출 금지…우리나라 밥상 물가 '들썩'

세계 2위 밀 생산국 인도가 5월 14일 밀 수출 금지를 발표했어요. 폭염으로 생산량이 급감한 데다 세계 밀 수출량의 약 25%를 차지하는 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 수출량이 증가, 자국의 밀 가격이 급등할 조짐을 보였거든요. 또 세계 1·2위 밀 수출국인 중국과 미국도 홍수·가뭄으로 밀 생산 감소가 예정됐죠. 세계은행은 올해 밀 가격이 40% 이상 오를 수 있다고 내다봤는데, 세계 7위의 곡물 수입국인 우리나라 밥상 물가 상승이 우려됩니다.

India, the world’s second-largest wheat producer, banned all wheat exports, putting upward pressure on prices of some products. Korea imports most of its wheat, making the country more sensitive to price volatility.

wheat producer: 밀 생산국

ban: 금지하다

export: 수출

pressure: 압력

import: 수입

sensitive: 민감한

volatility: 휘발성, 변덕

印度禁止小麦出口…韩国粮食价格“堪忧”

5月14日,世界第二大小麦生产国印度突然宣布禁止小麦出口。印度称受持续高温天气影响,小麦产量骤减,同时受俄乌战争影响,出口量持续增加,导致本国小麦价格出现波动。世界前两大小麦出口国中国和美国受洪水、干旱等自然灾害影响,预计今年产量也会减少。世界银行分析称,今年小麦价格可能会出现40%以上的涨幅。韩国是世界第七大小麦进口国,粮食价格“堪忧”。