[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…윤석열 정부 힘겨운 출범

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

주요국 금리 인상, 중국 봉쇄…윤석열 정부 힘겨운 출범

윤석열 당선인이 지난 10일 대한민국 제20대 대통령으로 취임했어요. 윤 대통령은 취임식서 도약과 빠른 성장으로 사회 양극화와 사회 갈등을 극복하겠다는 포부를 밝혔지만, 상황은 그리 밝지만은 않아요. 국가채무와 가계빚은 역대 최대고, 미국을 비롯한 세계 주요국은 금리를 인상했죠. 또 코로나19 여파로 중국이 주요 도시를 봉쇄하면서 수출입이 둔화될 가능성이 큽니다. 과연 새로운 정부가 이를 어떻게 극복해나갈지 관심이 쏠립니다.

Sailing through the waves

After Tuesday’s inauguration, President Yoon Suk-yeol must now sail the Korean ship smoothly in the face of worsening external conditions such as the Federal Reserve’s interest rate increases and China’s lockdowns.

inauguration: 취임

sail: 항해하다

smoothly: 부드럽게, 순조롭게

in the face of~ : ~에 직면하여, ~에도 불구하고

worsen: 악화되다, 악화시키다

external: 외부의

conditions: 형세, 상황, 사정

Federal Reserve: 미 연방준비제도

interest rate: 이자율, 기준금리

increase: 인상, 증가

lockdown: 봉쇄

主要国家加息、中国加强封锁…尹锡悦政府艰难启航

5月10日,尹锡悦正式就职成为大韩民国第20届总统。虽然在就职典礼上,尹总统表示,将会通过振兴经济发展来解决两极化问题和各种社会矛盾,但现状并不乐观。当前韩国国家负债和家庭负债都是历史最高值,美国等全球主要国家纷纷加息。受新冠疫情影响,中国主要城市加强封锁,也很可能会影响韩国进出口。各界都非常关注新政府如何克服这些难题。