조 바이든 미국 대통령의 방한을 하루 앞둔 19일 윤석열 대통령이 공식 트위터 계정을 개설했다.

윤 대통령은 이날 @President_KR 아이디로 트위터 계정을 만들었다. 소개란에는 '대한민국 윤석열 대통령의 공식 영문 계정(Official English account of President Yoon Suk Yeol of the Republic of Korea)'이라고 적었다.

윤 대통령이 트위터 계정을 개설한 직후 240여명이 윤 대통령을 팔로우한 상태다. 윤 대통령은 대통령 당선 전인 지난 1월에 만든 자신의 계정 윤석열(@sukyeol__yoon)만을 팔로우했다.

윤 대통령이 바이든 대통령 방한 직전 대통령 공식 트위터를 개설한 것은 각국 정상들이 트위터를 통해 'SNS 외교전'에 나서고 있는 만큼 이에 보조를 맞추기 위한 행보로 보인다.