6월1일 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐 선거 7곳의 대진표가 12일 완성됐다. 왼쪽은 국민의힘,오른쪽은 더불어민주당

▶경기 성남 분당갑=안철수 전 대통령직인수위원장 vs 김병관 전 의원

▶인천 계양을=윤형선 국민의힘 전 당협위원장 vs 이재명 민주당 상임고문

▶대구 수성을=이인선 전 경북도부지사 vs 김용락 지역위원장

▶충남 보령 서천=장동혁 전 대전시당 위원장 vs 나소열 지역위원장

▶강원 원주갑=박정하 전 청와대 대변인 vs 원창묵 전 원주시장

▶경남 창원의창=김영선 전 한나라당(국민의힘 전신) 대표 vs 김지수 창원의창 지역위원장

▶제주을= 부상일 변호사 vs 김한규 전 대통령정무비서관