윤석열 정부 첫 금융위원장에 김주현 여신금융협회장 내정

윤석열 정부의 초대 금융위원장으로 김주현(64) 여신금융협회장이 내정됐다.

10일 정부와 정치권 등에 따르면 윤석열 대통령은 이르면 이번 주 김 회장을 금융위원장 후보자로 지명한다. 이에 따라 추경호 경제부총리와 최상목 경제수석, 김주현 금융위원장으로 새 정부의 경제팀의 진용도 완성됐다.

김 회장은 정통 경제관료 출신이다. 중앙고와 서울대 경제학과를 졸업하고 행정고시 25회로 공직에 입문했다. 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 행시 동기다. 새 정부는 그동안 '경제 원팀'을 강조해왔다. 재무부에서 공직 생활을 시작한 뒤 금융위 금융정책국장, 증권선물위원회 상임위원, 금융위 사무처장, 예금보험공사 사장 등을 지냈다. 2019년부터 여신금융협회장직을 맡고 있다.

김 회장이 금융위원장으로 내정된 배경에는 위기관리 능력이 우선 꼽힌다. 현재 한국경제는 고물가ㆍ고금리ㆍ고환율 3고(高) 속에 경기침체 우려까지 커지고 있다. 김 회장은 세계금융위기 당시 금융정책 실무를 총괄하는 금융위 금융정책국장 등을 지냈다. 2012년 예금보험공사 사장으로 자리를 옮긴 뒤 우리금융지주 민영화에도 성과를 냈다.

금융위 관계자는 “금융위기 때 위기관리에 탁월한 역량을 보여준 리스크 관리 전문가로 내부에서도 부드러운 리더십으로 평판이 높았다"며 “민간에서 다양한 경험을 쌓은 만큼 디지털 혁신도 잘 이끌 적임자라고 본다”고 말했다.

김 회장은 가계부채 문제에도 정통한 전문가로 꼽힌다. 김 회장이 우리금융연구소 대표이사 시절 연구소에서는『부채의 늪과 악마의 유혹 사이에서 (Between Debt and the Devil)』를 번역해 펴냈다. 이 책은 2008년 전대미문의 금융위기 당시 영국 금융감독당국 수장이었던 아데어 터너 전 영국 금융감독청(FSA) 의장이 최일선에서 겪은 생생한 경험을 담은 책이다.

책의 핵심 내용은 유례없던 금융위기 일선에서 쓰디쓴 실패를 거듭한 저자가 뒤늦게 깨달은 문제의 근원은 바로 부채(신용)였다는 점이다. 금융에서 파생된 실물경제의 과도한 부채비율이 금융시장을 붕괴시킨 것은 물론 경제회복마저 더디게 한다는 것이다. 저자는 부채가 과도하게 쌓여 결국 경제를 해치는 경로로 부동산 투기와 불평등, 경상수지 불균형 등 크게 세 가지를 꼽는다.

금융권 관계자는 “금융위 사무처장 때 저축은행 사태를 원활하게 해결하는 등 부채 문제와 리스크 부문 등에 해박한 전문가”라며 “금융 당국을 두루 거치면서 금융 전반에 지식도 넓어 이명박 정부 당시 인수위원회에 파견을 갔을 정도로 업무 능력이 뛰어났다”고 말했다.

한편 김 회장은 박근혜 전 대통령 동생인 박지만 EG회장과 고교 동창이기도 하다. 고승범 금융위원장이 최근 사의를 표하며 차기 금융위원장 유력 후보로 거론돼 왔다.