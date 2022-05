[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…북한 핵전략 공세 전환

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

북한 핵전략 공세 전환

지난 25일 북한에서 조선인민혁명군 창건 90주년 열병식이 열렸습니다. 이날 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성17형·극초음속 미사일·잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등 최신 전략무기가 대거 공개됐죠. 김정은 국무위원장은 "이 땅에서 우리가 바라지 않는 상황이 조성되는 경우 핵이 전쟁 방지라는 사명에만 속박되진 않을 것"이라고 밝혔고요. 전문가들은 “가장 공세적인 핵전략”이라고 평가하며 윤석열 당선인의 새 정부와 미국을 향한 메시지라고 분석했죠.

A nuclear threat

In a speech on Monday, North Korean leader Kim Jong-un mentioned the possibility of using nuclear weapons against South Korea if needed. His remarks are apparently aimed at South Korea’s incoming administration, which maintains a hawkish stance toward Pyongyang.

speech: 연설(=address).

on Monday: 요일 앞에 전치사 'on'이 오면 정기적인 행사가 아니라 특별한 날일 경우를 뜻함. 여기서는 열병식이 열린 월요일을 지칭.

mention: 언급하다(=comment, state, remark).

possibility: 가능성(=likelihood, probability).

nuclear weapons: 핵무기(=nuclear arms, nuclear arsenal).

if needed: 필요시(=when the need arises).

apparently: ~할 듯하다[흔히 apparently를 “분명히”로 이해하는 경향이 있지만 이는 잘못된 해석임. “분명히”라기보단 “아마도”(perhaps)에 더 가까움].

aimed at~: ~을 겨냥한(=aimed to, intended to, meant to, designed to + 동사).

incoming administration: 차기 정부[참고로, “물러나는 정부”는 “outgoing administration (government)”라고 함].

maintain: 유지하다, 견지하다(=keep, retain).

hawkish~: 강경한(=hard-line, militant, belligerent, hostile, warlike).

stance: 자세, 입장, 태도(=position, attitude, posture).

北韩核武战略由守转攻

4月25日,北韩举行阅兵式纪念朝鲜人民革命军建军90周年。阅兵式当天,北韩展示了包括“火星-17”洲际弹道导弹(ICBM)、超高音速导弹、潜射弹道导弹(SLBM)在内的多种新型战略武器。国务委员长金正恩称如果看到不希望发生的状况发生,将不会把核武器用途单单局限在遏制战争发生上。专家认为这意味着北韩核武战略转入攻势,同时也是在向韩国新政府和美国传达信息。