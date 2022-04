BMW·렉서스 다 무릎꿇었다…제네시스 GV70 美서 또 쾌거

제네시스 GV70이 미국 유력 자동차 전문지 카앤드라이버(Car and Driver)가 실시한 중소형 럭셔리 SUV 모델 비교 평가에서 1위를 차지했다. BMW X3 M40i, 렉서스 RX350 F 스포츠와의 비교 평가에서 우위를 차지한 것이다.

1955년 창간된 카앤드라이버는 미국의 자동차 전문지 중 가장 많은 판매부수가 많은 전문지다.

29일 업계에 따르면 카앤드라이버는 미국 시장에서 경쟁 중인 제네시스 GV70 스포츠모델, BMW X3 M40i, 렉서스 RX350 F 스포츠 모델 등 럭셔리 SUV 3개 모델을 대상으로 상품성, 파워트레인, 차체, 주행감성 등 4개 항목을 평가했다.

그 결과 GV70은 4가지 평가항목 중 상품성과 차체 등 2개 항목에서 1위를 차지했다. GV70은 총점 213점, BMW X3 M40i는 205점, 렉서스 RX350 F 스포츠 모델은 178점을 기록했다.

GV70은 운전 편의성, 인체공학, 편의사양, 내외관 디자인 등으로 구성된 상품성 부문에서 91점을 획득하며 특히 좋은 평가를 받았다.

핸들링과 스티어링 및 브레이크 성능, 퍼포먼스 등으로 구성된 차체 평가에서도 비교 차량 대비 가장 높은 점수를 받았다. 파워트레인과 주행감성 등 2개의 평가항목에서는 BMW에 이어 2위를 차지했다.

카앤드라이버는 “제네시스는 과제를 완수했고, 승자가 됐다(Genesis did its homework and turned in a winner)”며 “전체적으로 아름다운 디자인과 견고한 성능을 바탕으로 동급 이상의 강력함을 지녔다”고 설명했다.

GV70은 지난해 미국 자동차 전문지 모터트렌드의 ‘올해의 SUV’로 선정됐다. 또 캐나다 오토 트레이더는 ‘2022 오토 트레이더 어워드’에서 GV70을 ‘최고의 SUV’로 뽑았다. 지난 2월에는 독일 아우토 빌트가 실시한 럭셔리 SUV 일대일 비교 평가에서 아우디 Q5를 눌렀다.