[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…국회, 우크라이나 대통령 화상연설에 냉담한 반응

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

국회, 우크라이나 대통령 화상연설에 냉담한 반응

러시아에 침공당한 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 11일 한국 국회를 상대로 24번째 화상연설을 했습니다. 그는 ”한국전쟁을 이겨낸 대한민국이 도와달라“며 지원을 요청했죠. 하지만 국회의원 300명 중 50여 명만 참석해 그동안 유럽연합·영국·캐나다·미국·독일·프랑스·일본 등에서 기립박수를 보내는 등 적극 호응하며 항전을 지지한 것과 확연히 다른 모습이었죠. 한국이 우크라이나 사태에 무관심하다는 선동 소재로까지 활용됐어요.

Plea and indifference

In a shameful development, after inviting Ukrainian President Volodymyr Zelensky to speak on Monday at the National Assembly, only 60 out of 300 lawmakers were present during the 17-minute virtual address. Some seemed indifferent to the words being spoken.

plea: 간청, 탄원, 호소 (=request, appeal, petition)

indifference: 무관심 (=unconcern, inattention, carelessness, detachment, aloofness, apathy)

shameful: 수치스러운, 부끄러운 (=disgraceful, dishonorable)

development: 발전, 전개 (여기선 ’상황전개’란 뜻. 다시 말해 'happening'과 같은 의미)

invite: 초대하다, 초청하다 (=request, solicit, petition)

Ukraine: 우크라이나 (스펠링이 Ukrain이 아님에 유의)

National Assembly: 대한민국 국회. 참고로, 미국 국회는 Congress, 영국 국회는 Parliament, 일본 국회는 Diet라고 함. 이 모두를 포괄하는 말이 바로 입법부(legislature)

lawmaker: 국회의원 (=legislator, representative, Congressman)

virtual address: 화상 연설 (=video address, video speech)

indifferent: 무관심한 (=unconcerned, uninterested, inattentive, careless, detached, aloof, apathetic)

乌克兰总统韩国国会演讲遇冷

乌克兰正遭受俄罗斯侵袭,总统弗拉基米尔·泽连斯基于本月11号在韩国国会举行了他的第24场视频演讲。他在演讲中请求“在韩国战争中获胜的大韩民国伸出援手”。但300位国会议员中只有50多人出席了当天的活动,与此前在欧盟、英国、加拿大、美国、德国、法国、日本等国演讲时,全体起立鼓掌并声援反战的氛围截然不同。这也被人用作批判韩国不关心乌克兰局势的煽动性素材。