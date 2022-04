임업진흥원, 산림인증·PEFC와 비즈니스 미팅 개최

한국임업진흥원(원장 이강오)은 5월 2일 서울 코엑스에서 한국산림인증제도·PEFC와 공동으로 고객 네트워킹 및 비즈니스 미팅을 개최한다.

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)는 지속가능한 숲 경영을 인증하는 글로벌 프로그램으로, 한국산림인증제도는 2018년 PEFC와 상호 인정을 체결하였다.

서울 코엑스에서 열리는 제15차 세계산림총회(World Forestry Congress)의 부대 행사중 하나로 개최되는 이번 미팅은 PEFC의 글로벌 전략과 비전을 공유하고, 국내 산림인증 활성화를 위해 마련됐다.

세부 프로그램은 ▲산림경영인증 및 CoC인증의 중요성 ▲아시아태평양지역에서의 PEFC의 활약과 성장 ▲한국산림인증의 현황과 도전과제 ▲산림인증을 활용한 기업의 ESG 경영성과 창출 및 친환경 공급망 구축이다.

이를 지원하기 위해 PEFC 인터네셔날의 에두아르도 로야스 회장, PEFC 스페인의 애나 벨렌 사무총장, PEFC 말레이시아의 시티 시얄리자 회장 및 베트남, 캄보디아 산림청 관계자 등이 참석한다.

이강오 원장은 “기업활동의 사회적‧환경적 책임이 강조되고 세계 각국의 무역장벽이 날로 높아져 목재의 글로벌 공급망 유지가 어려워지는 때, 지속가능한 숲을 유지하며 적절한 목재이용을 위한 가장 좋은 해결책은 산림인증”이라며, “산림인증에 대한 이해를 높이고 최근 기업이 안고 있는 공급망 문제해결과 ESG경영에 대한 해법을 제시하기 위해 이번 행사를 준비했다”고 밝혔다.