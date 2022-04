국민가수 vs 방시혁 작심한 걸그룹…5월2일 오후6시 동시출동

5월 2일 오후 6시.

트로트 가수 임영웅(31)과 하이브 신인 걸그룹 르세라핌이 한날한시 대중을 만난다. 임영웅은 첫 정규 앨범 ‘아임 히어로(IM Hero)’를, 르세라핌은 데뷔 미니 앨범 ‘피어리스(Fearless)’를 공개한다.

이들은 모든 면에서 극과 극이다. 장르는 물론, 데뷔 과정, 기획사 규모(1인 기획사 vs 하이브), 소구하는 팬층의 연령대(50대 이상 vs 1020)와 지역(국내 vs 글로벌)까지 뭐 하나 겹치는 요소가 없다. ‘국민 가수 추구형’과 ‘글로벌 시장 공략형’으로 나뉘는 K팝 산업 극과 극의 전개를 동시에 볼 수 있는 하루다.

임영웅은 20일 티저 공개를 시작으로 첫 정규 앨범 홍보 일정에 돌입한다. 다음 달 2일 오후 6시에 주요 음원 사이트에 앨범을 공개하고, 6일 일산 킨텍스를 시작으로 7월까지 전국 투어를 이어간다. 국내에서 임영웅은 방탄소년단(BTS), 아이유(IU)와 함께 가장 많이 소비되는 가수 톱3에 든다.콘서트 등 국내 활동에 매진하는 이유다.

국민 가수 추구 vs 글로벌 시장 공략

임영웅의 인기는 앞서 17일 선공개 된 싱글 ‘우리들의 블루스’(동명 드라마 OST이기도 하다)에서도 확인됐다. 주요 음원 차트 실시간 1위에 오르는 것은 물론, 공개된 뮤직비디오는 당일 100만을 찍고 19일 현재 210만을 기록했다. 첫 정규 앨범 흥행 성공은 떼어낸 당상으로 보인다.

임영웅 인기 뒤엔 화력 좋기로 소문난 팬클럽 ‘영웅시대’로 상징되는 그의 팬들이 있다. 50대 이상이 주축인 이들의 구매력은 여느 아이돌 팬에 뒤지지 않는다. 2020년 TV조선의 트로트 가수 오디션 프로그램 ‘내일은 미스터 트롯’을 통해 유명해진 임영웅은 그동안 주로 커버 곡과 드라마 OST를 불러왔다. 자신의 히트곡이 아닌 유명 트로트 넘버로 활동했지만, 팬덤의 적극적인 활동(음원 스트리밍 등)에 힘입어 지난 2년간 음악 차트 상위권을 지켰다.

역시 2일 6시 데뷔 미니 앨범을 공개하는 르세라핌은 하이브 레이블인 쏘스뮤직의 다국적(한미일) 6인조 걸그룹이다. 가장 큰 특징은 하이브가 ‘작심하고 만든’ 여성 그룹이라는 점이다. 방시혁 하이브 의장이 프로듀서로 직접 이름을 올렸다. 하이브 측은 “클래스가 다른 데뷔를 보여줄 것”이라고 벼르고 있다. 음원 공개 당일 온ㆍ오프라인 쇼케이스를 연다.

신인이라고 하지만, 센터인 미야와키 사쿠라(24)와 리더 김채원(22)은 이미 상당한 글로벌 팬덤을 보유하고 있다. 사쿠라는 일본 톱 걸그룹 HTK48 출신으로 한국 오디션 프로그램에 참여해 아이즈원으로 데뷔하는데 성공했다. 사쿠라와 아이즈원으로 함께 활동한 김채원 역시 상당한 인기를 누려왔다. “나중은 몰라도 최소 데뷔 앨범은 대박이 날 것”이라는 분석이 나오는 배경이다.

18일 자정 공개한 타이틀곡 ‘피어리스’의 트레일러는 19일 오후 6시 현재 110만 뷰를 기록했다. K팝 산업 최정상에 오른 BTS 소속사의 팀이라 국제적 관심이 집중되고 있다. 르세라핌 멤버가 각자 자기 성격을 소개하는 동영상(13일 공개)은 조회수 140만을 넘겼는데, 세계 각국 언어로 “하이브가 공을 많이 들인다” “유진이 웃긴 멤버 역할을 맡을 것 같다”는 등의 댓글이 7000여개 달렸다. 이중에서 한국어 댓글을 찾기는 어렵다.

월요일 오후 6시의 의미

임영웅과 르세라핌은 극과 극이지만 공통점이 하나 있긴 하다. 바로 앨범 공개 택일이다.통상 실물 음반은 사전 예약을 받아 발매일 전 배송되고, 매장에는 당일 오전에 풀린다. 디지털 음원은 오후 6시에 공개한다. 귀가하면서 음원을 듣는 청취자가 많은 시간대라 이렇게 정했다는데, K팝 관행으로 굳어졌다.

음원 월요일 공개는 안전한 선택이기도 하다.주요 음악 방송은 음반ㆍ음원 판매 주간 집계를 월요일~일요일(KBS), 월요일~차주 월요일(MBC, SBS)치를 모아 하고 있다. 월요일에 내야 일수 누락이 없어 유리하다.

단, 해외 팬이 많은 아티스트는 미국 동부 시간으로 금요일 0시에 맞춰 한국 시간 금요일 오후 1시에 음원을 발표하기도 한다. 미국 빌보드는 금요일~차주 목요일 음반 판매량을 집계하기 때문이다. 최근엔 BTS, 세븐틴, 트와이스 등 빌보드 진입이 의미 있는 팀들이 금요일 오후 1시를 택해 곡을 공개했다.

임영웅 팬덤은 90% 이상이 국내에 있어 월요일 오후 6시가 이상할 것이 없다. 해외 팬이 많은 르세라핌도 월요일을 택했다는 점이 눈에 띈다. 우선 국내 차트에 집중하고 이어지는 활동으로 해외 가능성을 타진한다고 볼 수 있다.