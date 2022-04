6.1 지방선거 경기도지사 더불어민주당 예비후보인 안민석 의원(경기 오산시·5선)은 "내가 출마하면서 이재명 상임고문과 상의 안 했겠나? 그가 말렸으면 나왔겠나"며 '명심(이재명 마음)'이 특정 후보에게 가 있다는 주장을 반박했다.

안 의원은 중앙일보 유튜브 '강찬호의 투머치토커'인터뷰에서 이같이 밝히고, 최근 조정식·염태영 민주당 경기지사 예비후보에게 '反김동연' 3자 단일화를 요청한 것과 관련해 "한 분은 찬성하고 한 분은 반대하는데 안 되면 플랜 B(2자 단일화)도 고려한다"고 말했다. 일문일답.

유튜브 '강찬호 투머치토커'인터뷰서

"이재명, 김동연 지지"소문 강력 부인

"이재명 말렸으면 출마했겠나" 일갈

"15년 지기, 의리 지키는 사람" 강조

"3자 단일화, 아직 가능성 열려있어"

"국힘,윤석열 보낸 김은혜가 후보 돼"

"이재명 대 윤석열 저격수 대결될 것"

-단일화 협상 상황은

"지난주에 3자가 모처에서 만나 단일화를 놓고 어느 정도 쿠킹(작업)이 됐다. 다만 "1명은 뜻을 같이했지만 다른 1명은 반대하고있다. 조만간 결론이 날것이다"

-끝까지 1명이 반대하면 남은 1명과 단일화도 검토하나

"그건 플랜 B다. 영어로 'Better than nothing' 즉 안 하는 것보다는 낫지 않으냐는 말도 있다. 그래도 3자 단일화 가능성을 열어두고 있다. 그리고 조금 전 한국노총을 방문했는데 대한민국에서 가장 큰 직능 조직인 그곳의 지도자가 김동명 위원장인데 '단일화 않으면 민주당 진다'며 격려하며 개인적으로 나를 지지한다고 밝혔다. 천군만마다."

-지지율이 1위를 달린다는 김동연 예비후보의 행보는 어떻게 평가하나?

"말이 자꾸 바뀐다. 보름 전엔 당 지도부에 전략 공천을 요구했다는 이야기가 들렸다. 아니 땐 굴뚝에 연기 나겠나. 이어 일주일 전에는 권리당원 비율을 줄이자는 믿기 어려운 말을 공개적으로 하더니 이제는 기존 룰대로 경선하는 걸 받아들이겠다고 통 큰 양보를 하는 양 말하더라. 또 어떻게 말이 바뀔지 지켜봐야 할 듯하다"

-김동연 후보는 민주당 핵심 현안인 '검수 완박'에 입장을 표명하지 않는 인상인데

"40년 관료 생활을 하며 뼛속까지 보수의 DNA가 있는 사람이다. 이명박, 박근혜, 문재인 3대 정부에 걸쳐서 승승장구한 거의 유일한 관료다. 기회주의적인 관료의 전형 아닌가 한다. 그는 어제 우리 당이 검수완박을 당론으로 정하기 전까지 입장을 내지 않았다. 그건 검찰 개혁을 찬성하지 않는다는 입장으로 봐도 된다고 본다. 검찰 개혁을 반대하면 민주당 후보로선 자격 미달이라 생각한다. 당원들 사이에도 그가 민주당 경기지사 후보로 적임자인지 의구심이 퍼지고 있는 것 같다."

-검찰 개혁에 대한 안 후보의 입장은

"'검수완박' 을 하지 않으면 우리 당 초선 의원들부터 윤석열 정권의 보복-기획 수사로 정치 생명이 끊어질 것이라고 어제 의총에서 얘기하려 했는데 방송 일정 때문에 못해 아쉽다."

-그러나 "김동연 예비후보는 이재명 상임고문이 꽂은 사람"이란 설이 당내에 끊이지 않는데.

"난 이재명 고문과 15년 친구다. 또 그의 대선 캠프에서 총괄특보단장을 했다. 그는 이렇게 자신을 도와준 이에게 의리를 저버릴 사람이 아니다. 당장 이재명계의 좌장인 정성호 의원부터 내 출마 선언 회견 때 옆에 서줬고 친명계인 김남국-김병욱 의원도 함께했다. 또 이재명 대선 캠프 핵심 임종성 의원은 내 캠프에서 총괄을 맡고 있다. "

-이재명 고문과 최근 대화했나

"솔직히 내가 경기지사 출마하면서 이재명 고문과 상의 안 했겠나? 이 고문이 나가지 말라고 했는데 내가 나왔겠는가? 이거 중요한 얘기다. 그럼에도 그런 대화를 미주알고주알 얘기하는 건 비겁하다. 이재명 팔이는 비겁한 정치다. 그런 기회주의적인 속성을 가진 후보에게는 이 물안개가 빨리 거칠 것이다. 결국 윤석열과 맞설 수 있는, 이재명처럼 추진력과 돌파력을 갖추고 있는 후보를 선택하게 될 거라고 본다."

-국민의힘은 경기지사 후보를 놓고 유승민 전 의원과 김은혜 의원간의 양파전이 벌어지고 있다.

"보나 마나 김은혜 의원이 될 것이다. 윤석열 당선인이 보낸 자객이다. 윤 당선인은 사이가 안 좋은 유승민 전 의원이 느닷없이 낙동강(대구)에서 한강(경기)으로 올라오니 막아아되겠다며 김 의원을 킬러로 보낸 거다. 그래서 유 전 의원은 떨어지고, 김 의원이 후보가 될 텐데 그 또한 나서면 안될 자리에 나선 거다. 국회의원 딱 2년 했는데 무슨 성과를 보여줬나. 결국 대장동 공격수를 자처하며 '이재명을 단두대에 세우겠다'는 주장으로 선거를 치를 거다. 그러면 민주당에선 누가 윤석열 저격수가 되어야 하나. 그럴만한 강단을 가진 인물은 나밖에 없다. 경기도 민주당원들은 내게 '협치하겠다며 윤석열 대통령과 밥 먹고 다니는 꼴'은 못 보겠다고 한다. 샌님이 아니라 결기 있는 사람을 지사감으로 찾는 게 경기도 바닥 민심이다."

-김동연 후보를 겨냥한 말인가

"당원들이 들으면 누구인지 금방 알아차릴 거다."

안 후보는 2004년 개원한 17대 국회서부터 경기 오산에서 내리 5선을 한, 경기도 민주당 최다선 의원이다. 2014년 박근혜 전 대통령을 탄핵시킨 이른바 '최순실(최서원) 국정농단 게이트'를 추적한 의원으로도 알려져 있다.

강찬호 기자