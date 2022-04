[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…전장연과 대립각 세운 이준석 "약자 혐오 조장"

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

전장연과 대립각 세운 이준석 "약자 혐오 조장"

이준석 국민의힘 대표가 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 장애인 이동권 보장 시위를 비판해 논란에 휩싸였어요. 그는 전장연의 출근길 지하철 시위를 두고 "볼모“”비문명적“ 등으로 표현한 글을 SNS에 계속 썼죠. 전장연은 이 대표의 사과를 요구했고, 시민사회단체들은 "약자 혐오와 분열을 조장한다"며 비판했어요. 국민의힘 내부에서도 그의 발언에 대한 우려가 나옵니다.

Taking ordinary citizens hostage

The Solidarity Against Disability Discrimination (SADD) is outraged over a comment from opposition People Power Party’s Chairman Lee Jun-seok who said that the group is taking ordinary citizens hostage to defend their right to move freely. Members of SADD have been delaying on-time departures of subway trains with their wheelchairs.

solidarity: 연대(=unity).

disability: 장애(=handicap, impairment).

discrimination: 차별(=distinction, differentiation).

outrage: 격노하다(=infuriate, provoke, offend).

opposition: 반대(여기선 ‘야당’이란 의미).

People Power Party: 국민의힘.

chairman: 의장, 대표.

ordinary: 평범한, 일반적인(=common, general, normal).

take ~ hostage: ~를 볼모(인질)로 삼다.

defend: 지키다, 방어하다, 옹호하다(=protect, safeguard, secure, shield).

right: 권리.

move: 움직이다, 이동하다.

delay: 지연시키다, 연장하다(=put off, suspend, postpone, defer, prolong).

on-time departure: 정시 출발.

subway trains: 지하철 열차.

李俊锡与全残联对立,被批“助长歧视弱者之风”

韩国国民力量党代表李俊锡因批判“全韩残疾人消除歧视联合(全残联)”示威活动的言论引发争议。针对全残联为争取保障残疾人交通权而在上班时段举行的地铁示威活动,李俊锡在自己的社交媒体上发文称该行为是在“挟持”、是“不文明”的。全残联要求李俊锡为该言论道歉,韩国市民活动团体也纷纷指责该言论是在“助长歧视弱者之风,撕裂社会”。国民力量党内部也有人对李俊锡的言论表示担忧。