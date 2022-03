올 아카데미 시상식의 주인공은 작품상·남우조연상·각색상을 받은 션 헤이더 감독의 ‘코다’였다.

‘코다’는 코다(CODA), 즉 ‘농인 부모를 둔 자녀’(Children of Deaf Adults)에 대한 영화다. 루비(에밀리아 존스)에겐 소리를 듣지 못하는 아빠(트로이 코처)와 엄마(말리 매틀린) 그리고 오빠(대니얼 듀런트)가 있다(모두 실제 청각 장애를 지닌 배우들이 캐스팅 됐다). 아직 틴에이저이지만 루비의 역할은 무겁다. 그는 가족이 세상과 소통하는 유일한 통로이며, 장애인과 비장애인 사이에서 루비는 수어를 통해 이야기를 전한다. 그는 고민한다. 가족을 위해 살 것인가, 나의 삶을 살 것인가. 현실에 충실할 것인가, 미래의 꿈을 바라볼 것인가. 선택해야 한다.

노래의 재능을 발견한 루비는 대학에서 음악을 공부하길 원하지만, 그가 항상 곁에 있길 바라는 가족을 설득하긴 쉽지 않다. 이때 아빠는 딸의 목소리를 듣길 원하며, 노래하는 루비의 목에 두 손을 댄다. 감촉으로 소리를 느끼려는 아빠의 절박한 정성이다.

이 영화로 트로이 코처가 오스카를 수상할 수 있었던 건, 이 장면의 표정 때문 아니었을까. ‘You’re All I Need to Get by’(당신은 나에게 필요한 전부)를 부르는 루비에 마치 답가라도 하는 듯한, 혹은 영혼으로 소리를 듣고 깊게 감동한 듯한 그의 얼굴엔 관객의 심금을 울리는 그 무엇이 있다.

김형석 영화 저널리스트