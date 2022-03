美 "극단적 경우 핵 사용" 모호성 유지...힘 받는 尹 ‘핵 우산 강화’

미국이 그간 검토하던 '단일 목적'(핵 공격에 대한 대응 수단으로서만 핵 사용) 원칙을 사실상 폐기하고 "극단적 상황"에선 핵무기를 사용할 수 있다고 규정했다. '핵우산 강화'를 강조한 윤석열 대통령 당선인의 정책 방향과 싱크로율이 높아질 거란 전망에 무게가 실린다.

돌아선 美 핵 정책 구상

미 국방부가 지난 29일(현지시간) 공개한 핵태세검토보고서(NPR) 요약본에는 "미국ㆍ동맹ㆍ협력국(파트너)의 핵심 이익을 수호하기 위해 극단적인 여건(extreme circumstances)에서만 핵무기 사용을 고려한다"는 내용이 담겼다. 이번에 공개된 내용은 일부이지만, '극단적 여건'이 무엇인지 구체적으로 기술하지 않고 모호성을 남겨뒀다.

이는 기존에 바이든 행정부가 검토하던 '탈핵 기조'에서 한 발 물러선 입장이다. 조 바이든 미 대통령은 대선 기간인 지난 2020년 3월 미 외교전문지 포린어페어스 기고를 통해 "미국 핵무기의 단일 목적(sole purpose)은 핵 공격을 억제하고 필요하다면 핵 공격에 보복하기 위한 것"이라고 밝혔다. 핵 사용 조건을 제한하는 것으로, 이는 오바마 행정부 시절부터 추진했지만 현실적 한계에 부딪히곤 했던 미국 민주당 정부의 '핵 없는 세계' 구상의 연장선이었다.

바이든 행정부 출범 후에는 본격적으로 '단일 목적' 혹은 '핵 선제 불사용'(No First Use, 자국이 핵 공격을 받지 않는 이상 핵을 먼저 사용하지 않는다) 원칙을 NPR에 포함하는 방안을 검토했다. 지난 1월에는 현 핵확산금지조약(NPT) 체제 상 유일한 핵보유국인 유엔 안전보장이사회 상임이사국 5개국(P5, 미국ㆍ러시아ㆍ중국ㆍ영국ㆍ프랑스)이 최초로 "핵전쟁에는 승자가 없으며, 핵무기는 공격을 억지하고 전쟁을 예방하는 방어적 목적에만 사용돼야 한다"는 내용의 정상급 공동성명도 도출했다.

하지만 결국 핵우산 약화를 걱정하는 동맹의 입장을 고려, 입장을 바꾸게 된 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 25일(현지시간) "바이든 대통령이 동맹의 우려를 반영해 당초 공약에서 물러나 과거 오래 유지됐던 핵 정책을 이어가기로 했다"고 보도했다. 파이낸셜타임스(FT)도 같은 날 미 정부 관계자를 인용해 "동맹의 입장이 바이든 대통령의 심경이 변하는 데 큰 역할을 했다"고 전했다.

북ㆍ중ㆍ러 맞서 '현실적 판단'

이에 더해 최근 불거진 ▲우크라이나 전쟁과 ▲북한의 모라토리엄(핵실험ㆍ장거리 탄도미사일 발사 유예) 파기 등이 바이든 대통령의 입장 변화에 영향을 미쳤을 것이란 분석이 지배적이다. 최근 중국이 핵 무력을 증강하고 있다는 미 국방부 판단도 한몫 한 것으로 보인다.

김정은 북한 국무위원장은 지난 24일 4년 4개월 만에 처음으로 대륙간탄도미사일(ICBM)을 쏘아 올린 직후 "미제국주의와의 장기적 대결을 철저히 준비해나갈 것"이라며 "누구든 우리 국가의 안전을 침해하려 든다면 반드시 처절한 대가를 치르게 된다는 것을 똑똑히 알게 만들어야 한다"고 강조했다.(조선중앙통신, 25일) 이어 국방 분야 관계자들과 만나서도 "진정한 방위력은 곧 강력한 공격 능력"이라며 "강력한 공격수단들을 더 많이 개발해 장비(배치)시키게 될 것"이라고 말했다.(조선중앙통신, 28일) 김 위원장이 집권 초기에 밝혔던 사실상의 핵 선제 불사용 원칙을 뒤집은 것으로 볼 여지가 있었다.

우크라이나 침공 뒤 핵 카드를 대놓고 흔들기는 러시아도 마찬가지다. 블라디미르 푸틴 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장은 지난 23일(현지시간) "(미국이) 러시아를 계속 압박하면 세계는 핵 재앙의 급물살을 탈 수 있다"고 경고했다. 앞서 지난달 푸틴 대통령은 핵무기 운용 부대에 경계 태세를 강화를 지시하기도 했다.

尹 핵우산 공약과 기조 일치

핵 사용의 '의도적 모호성'을 유지하기로 한 이번 미 NPR의 골자는 윤석열 당선인의 안보 구상과도 궤를 같이한다. 윤 당선인은 후보 시절부터 확장억제 실행력 강화를 위한 한·미 간 협력을 강조해왔으며, 이런 핵 억지력의 핵심 기제는 상대방에게 '멋모르고 핵으로 도발할 경우 어떤 반격에 직면할지 모른다'는 두려움을 주는 데 있기 때문이다.

이번 NPR에도 "안전하고 확실하며 효과적인 핵 억제력과 강하고 신뢰할 수 있는 확장억제 공약을 유지하는 것이 미국의 우선순위"라는 대목이 명시됐다.

이와 관련, 대통령직인수위는 2018년 1월 이후 중단된 한ㆍ미 외교ㆍ국방(2+2) '확장억제전략협의체(EDSCG)'를 실질적으로 가동하고 미국의 전략자산을 상시 순환 배치하는 방안 등을 현재 검토 중이다. 지난 22일 국방부 업무 보고에도 해당 공약과 관련한 구체적인 논의가 이뤄졌다. 곧 방미하는 '한·미 정책협의 대표단' 역시 바이든 행정부 인사들을 만나 관련 논의를 진행할 전망이다.