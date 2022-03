현대차그룹, ‘레드닷 어워드’ 제품디자인 최우수상 등 5개 수상

현대차그룹은 세계 3대 디자인상인 ‘2022 레드 닷 어워드’(2022 Red Dot Award)의 제품 디자인 분야에서 최우수상(Best of the Best) 3개와 본상(Winner) 2개를 수상했다고 29일 밝혔다.

독일 노르트라인베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 레드닷 어워드는 iF, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

레드닷 어워드는 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션, 디자인 콘셉트 등 3개 분야에서 공모전을 진행하는데 이번에 발표된 수상작들은 제품 디자인 분야에 해당한다.

먼저 현대차는 작년 새롭게 출시한 다목적차량(MPV) 모델인 스타리아로 ‘자동차 및 오토바이’ 부문에서 최우수상을 받았다.

현대차의 미래 모빌리티 디자인 주제인 ‘인사이드 아웃’을 최초로 적용한 스타리아는 우주선을 연상시키는 외관과 넓은 실내공간 등이 특징이다.

제네시스 브랜드 최초의 전용 전기차 모델 GV60도 본상 수상에 성공했다.

GV60은 제네시스의 디자인 철학인 ‘역동적인 우아함’을 바탕으로 쿠페형 크로스오버유틸리티차량(CUV)의 다이내믹한 모습을 보여줬다는 평가를 받았다.

앞서 기아의 첫 전용 전기차 EV6도 같은 부문의 최우수상과 ‘혁신적 제품’ 부문 본상을 받았다. EV6 언플러그드 그라운드는 ‘실내건축 및 디자인’ 부문 최우수상을 수상했다.

현대차그룹 관계자는 “앞으로도 미래 모빌리티의 차별화된 디자인을 선보여 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공할 것”이라고 말했다.