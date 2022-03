[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…권력 교체기 신구 권력의 충돌

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

권력 교체기 신구 권력의 충돌

‘87년 체제’ 이후 현직 대통령과 당선인이 예고한 만남이 처음으로 불발됐습니다. 정치권에선 회동 연기에 대해 인사권·사면권을 둘러싼 갈등을 주로 지목했어요. 문재인 정부 임기는 5월 9일까지로, 그 전에 임기가 끝나는 한국은행 총재 등에 인사권을 행사할 수 있고 사면권은 대통령 고유 권한이죠. 윤석열 당선인 측은 대통령직인수위원회와 상의해야 한다는 입장이에요.

Still a wide gap



A meeting scheduled for Wednesday between President Moon Jae-in and President-elect Yoon Suk-yeol was canceled at the last minute due to their differences over the issues of pardoning former president Lee Myung-bak and stopping parachute appointments for Moon allies.

scheduled for~: ~일로 예정된. 줄여서 “schedded for~”라고도 함.

President: 대통령

President-elect: 대통령 당선인.

cancel: 취소하다

at the last minute: 마지막 순간에, 최후의 순간에.

due to~: ~때문에

differences over~: ~를 둘러싼 이견.

pardon: 사면하다

parachute appointments: 낙하산 인사(임명). 참고로, appointment는 약속.

ally: 우군, 동지, 측근.

政权更迭期新旧势力冲突

现任总统与候任总统公开会见日期后取消见面,这在“87年体制”后尚属首次。政界普遍认为主要原因就是双方在人事任命和赦免等问题上的冲突。文在寅政府任期到5月9日为止,而韩国银行总裁等职位在此之前届满,因此文政府依旧可以进行新的人事任命,赦免权也是总统的固有权限。候任总统尹锡悦则主张这些问题应当与总统职务交接委员会协商处理。