바이든 '푸틴 발언' 너무 나갔나...마크롱 "나라면 그렇게 안해"

"바이든의 푸틴에 대한 9개 단어 애드리브가 전 세계적인 대소동을 일으키고 있다."(워싱턴포스트)

조 바이든 미국 대통령이 26일(현지시간) 폴란드 방문 연설 도중 한 발언이 러시아의 정권 교체를 시사한 것으로 해석되며 파장을 낳고 있다. 그는 이날 "제발, 이 사람(푸틴)이 더는 권력을 유지해선 안 된다(For God's sake, this man cannot remain in power)"고 말했다.

논란이 커지자 바이든 대통령은 27일 미 워싱턴DC의 한 교회를 방문한 자리에서 "(26일 발언이 러시아의) 정권 교체를 말했느냐"는 기자의 질문에 “아니다”고 답했으나 논란은 좀처럼 수그러들지 않고 있다.

프랑스·독일 등 유럽 동맹들 당황

당장 우크라이나 사태를 외교적으로 풀어가려던 유럽 동맹국들은 난색을 표했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 27일 TV 인터뷰에서 바이든의 연설 관련 질문에 "나라면 그런 말을 하지 않을 것"이라고 말했다. 마크롱 대통령은 러시아의 우크라이나 침공 이후 양측 중재를 위해 푸틴 대통령과 여러 차례 통화해오고 있다.

마크롱 대통령은 "외교를 통해 우크라이나에서 러시아군의 휴전과 철수를 얻어내고 싶다"며 "만약 우리가 이를 원한다면, 우리는 말로도 행동으로도 (상황을) 확대시켜서는 안 된다"고 전했다.

ABC뉴스 등에 따르면 올라프 숄츠 독일 총리는 "북대서양조약기구(NATO·나토)와 바이든 대통령은 모두 러시아의 정권 교체를 목표로 하고 있지 않다"며 진화에 나섰다. 나딤 자하위 영국 교육장관도 "푸틴과 그의 측근들의 운명은 러시아 국민들이 결정할 것"이라며 "미국과 영국은 러시아 국민이 원하는 통치 방식을 결정해야 한다는 데 동의했다고 확신한다"고 말했다.

다만 이탈리아의 루이지 디 마이오 외교장관은 TV 인터뷰에서 "바이든 대통령은 푸틴이 (전쟁을) 멈춰야 한다는 것을 분명하게 이해시키는 말을 했다"며 "바이든은 매우 명확한 연설을 했고, 단호한 말을 사용했다"며 긍정적인 반응을 내놨다.

"푸틴 자극하거나 악용 우려"

서방 외교가에선 바이든의 이번 발언이 푸틴을 자극하거나 러시아가 이를 악용할 경우 긴장이 악화할 수 있다는 우려의 목소리도 나왔다.

리처드 하스 미국외교협회 회장은 폴리티코에 "바이든 대통령의 발언은 미국이 자신을 지도자의 자리에서 몰아내고 러시아의 권위주의적 정권을 약화시킬 것이란 푸틴의 두려움이나 믿음을 강화시킬 수 있다"고 우려했다. 이어 하스 회장은 "이는 타협에 대한 푸틴의 관심을 감소시키고, 우크라이나에서 갈등을 확대하려는 유혹을 증가시킬 수 있다"고 분석했다.

WP는 "그것(바이든의 발언)은 러시아가 선전의 일부로 사용할 것이 거의 확실하다"고 했다.

영국 가디언지의 패트릭 윈투어 외교 편집장은 분석 기사에서 "(바이든의 이번 발언은) 미국을 '제국주의적 깡패'로 묘사하는 데 능숙한 러시아 정부에 몹시 절실한 선물이었다"며 "터키·카타르·중국과 같은 중재국들이 푸틴 대통령을 설득하는 것을 더욱 어렵게 만들었다”고 했다. 푸틴이 바이든의 이번 발언을 우크라이나와의 전쟁을 계속할 명분으로 삼을 수 있다는 의미다.

반면 이탈리아의 평론가 자코포 이아코보니는 "바이든에 대해 이런 저런 비판을 할 수도 있겠지만, 이런 분명한 진실을 명확하게 말한 유럽 지도자들이 있나? 푸틴은 권좌에 있을 수 없다"는 견해를 밝혔다.

블링컨 "정권 교체 전략 없다" 수습 진땀

바이든 대통령의 발언을 수습하기 위해 미 관리들은 진땀을 뺐다.

이스라엘을 방문한 토니 블링컨 미 국무장관은 27일 "여러분이 알고 있고 우리가 반복적으로 말했듯이 우리는 러시아는 물론 다른 어떤 국가의 정권 교체 전략을 갖고 있지 않다"고 해명했다. 다른 미 백악관 관리는 "바이든 대통령의 발언 요점은 푸틴이 이웃 국가나 지역에 권력을 행사하는 것을 허용할 수 없다는 것이었다"고 설명했다.