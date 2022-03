기업 방어권도 없는데, 파업 족쇄 풀린다…내달 'ILO 쓰나미'

윤석열 당선인의 '노동시장에서의 공정한 법치'가 정부 출범과 함께 암초에 맞닥뜨리게 됐다. 국제노동기구(ILO) 핵심 협약이 약 한 달 뒤인 4월 20일 발효되기 때문이다. 이 협약은 국내법의 상위법으로 기능한다. 따라서 사실상 현 노동법을 대체 또는 충돌하는 상황이 빚어질 수 있다. 산업현장도 자칫 큰 혼란을 겪게 돼 경제에 상당한 부담으로 작용할 전망이다.

근로조건 넘어 정치파업도 가능

국내법보다 상위법이라 혼란 예고 대체근로 허용, 사업장 점거 금지 등

경영계서 요구한 방어권은 미비 '산업기능요원'도 무역분쟁 소지

싼 노동력 투입, 공정무역 저해 논란

다음 달 발효를 앞둔 ILO 핵심 협약은 세 가지다. 노조할 권리와 단체행동의 자유 등을 담은 결사의 자유 협약 제87호, 제98호와 강제노동금지 협약인 제29호다. 2020년 12월 국회에서 비준안이 통과됐다. 이어 지난해 4월 20일 ILO에 비준서를 기탁하며 비준 절차를 완료했다. 비준서 기탁 1년 뒤인 다음달 20일 발효된다. 이때부터 국내법의 지위를 획득함과 동시에 법 체계상 기존 국내법보다 상위법으로 작동한다.

이에 앞서 정부는 ILO 협약과 배치되는 일부 내용을 정비하는 식으로 노동법을 개정했다. 노조법, 공무원 노조법, 교원노조법 등이다. 법외노조이던 전국교직원노조가 합법 노조의 지위를 부여받았다. 공무원도 노조를 결성할 자유를 얻었고, 실업자와 해고자의 노조 가입도 가능해졌다.

협약 발효가 산업현장에 미칠 파장은 만만찮을 전망이다. 무엇보다 기업의 방어권이 없는 상태에서 파업과 같은 단체행동이 사실상 무제한 허용된다.

지금까지는 단체교섭이나 파업·태업 등 단체행동은 근로조건과 관련될 때만 가능했다. 그러나 ILO 협약이 발효되면, 정치파업이나 정책 또는 경제파업도 가능해진다. 사실상 단체행동권을 제한 없이 쓸 수 있게 되는 것이다. 근로조건이 아닌 사안을 단체교섭 대상으로 삼거나 이를 이유로 단체행동을 하지 못하게 하는 국내 노동법의 규정이나 판례도 상위법인 ILO 협약 앞에선 무용지물이 된다. 그동안의 '불법 기준'을 허무는 스텔스가 오고 있는 셈이다.

정부는 협약이 발표된 뒤에도 "불법 파업을 엄단할 것"이라며 기존의 노동법 적용을 고수할 수 있다. 하지만 노조가 이에 반발해 ILO에 제소하면 정부의 주장이 먹히지 않을 공산이 크다. ILO '결사의 자유 위원회'의 심의 다이제스트(Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee)를 보면 순수 정치파업, 즉 특정 정당을 지지하기 위한 파업과 같은 행동을 제외한 모든 파업을 허용해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 비록 정치적인 성격의 파업이라고 하더라도 어떤 형태로든 노동자의 권리와 관련된다고 본다. 합법 파업이란 얘기다.

이렇게 되면 회사가 다룰 수 없는 문제로 파업을 겪게 되고, 생산 활동이 마비된다. 기업은 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 이 때문에 경영계는 ILO 협약 비준과 노동법 개정에 앞서 선진국처럼 방어권을 달라고 요구했다. 손경식 한국경영자총협회 회장은 "파업 시 대체근로 허용, 사업장 점거 전면 금지 등 국제기준에 부합하는 조치가 없으면 혼란과 갈등이 심각해지고, 경제가 큰 타격을 입을 수 있다"고 말했다. 비록 노조가 정치·정책 파업에 나서더라도 생산시설을 보호하면서 대체인력을 투입해 공장만은 돌릴 수 있게 해달라는 호소다.

고용노동부도 노동법을 개정할 당시 생산시설 점거 금지와 같은 최소한의 방어권 조항을 넣으려 했다. 그러나 노동계의 반대에 부딪히자 국회 협상 과정에서 고용부 동의하에 이마저도 삭제했다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 "ILO 협약 발효로 노조의 파업이 확 풀린다. 단체행동에 대한 허들이 부서진다는 얘기"라며 "노사관계와 산업현장이 파국으로 가지 않도록 노조의 ILO 제소에 앞서 기업의 방어권 확보 등 방비책을 서둘러 마련해야 한다"고 말했다.

강제노동금지협약은 국방·안보 정책에도 큰 변수가 될 수 있다. 군 복무를 대체하는 공익근무요원이나 산업기능요원은 협약 위반 소지가 있다. 싼 돈으로 노동력을 투입해 물건을 생산하는 것은 공정 무역 경쟁을 해친다고 볼 수 있어서다. 정부는 "분단국가라는 한국의 특별한 사정에 기초한 제도여서 문제가 없다"는 입장이다. 권혁 부산대 법학전문대학원 교수는 "유럽의 관점에서 보면 정부의 주장은 납득이 안 된다"며 "자칫하면 무역질서를 해친다는 인식으로 이어져 분쟁으로 비화하면 글로벌 시장에서 한국이 치명상을 입을 수 있고, 국방정책도 크게 흔들릴 수 있다"고 우려했다. 정부는 이런 지적에 대해서도 "ILO 회원국에 특수한 사정을 얘기하고 설득할 수 있다"고 한다. 익명을 요구한 경제학자는 "'도대체 한국은 지키지 못할 협약을 비준부터 하고, 뒤늦게 설득하려 드느냐'는 인상을 주기에 십상"이라며 "분쟁 해결은 고사하고 외교적 수치가 될 것"이라고 말했다.

노동계와 정부의 갈등이 외교 무대로 옮겨붙을 가능성도 있다. 지금까지는 법 해석 또는 개정 문제를 둘러싼 갈등이 발생하면 법원으로 달려갔지만, 앞으로는 ILO에 제소하는 형태로 바뀔 전망이다. 박 교수는 "국내 노사 문제로 전 세계 회원국 앞에서 한국 정부가 심판을 받고, 그 결과를 국내에 적용해야 하는 상황이 발생할 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다. 민주노총 등 노동계는 공무원의 파업 사유 제한 폐지, 특수형태 근로자의 노조 결성 등을 명시한 노조법 재개정을 요구하고 있다.