[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…윤석열 당선인의 과제는 국민 대통합

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

윤석열 당선인의 과제는 국민 대통합

3월 9일 실시된 제20대 대한민국 대통령 선거에서 윤석열 국민의힘 후보가 48.56%(1639만4815표)를 득표해 당선됐어요. 2위와 단 0.73% 포인트 차이로, 이재명 더불어민주당 후보는 역대 대선 낙선자 중 최다 득표자가 됐죠. 1639만 표와 1614만 표로 나라가 둘로 갈라진 모양새인데요. 기존 영·호남 장벽에 세대·성별 갈등이 반영된 결과로 풀이돼요. 윤 당선인은 민심 통합이란 과제를 안고 오는 5월 임기를 시작합니다.

Uniting the nation



The first priority for the newly-elected president after taking office on May 10 is uniting a nation sharply split over politics, as seen in the election Wednesday.

the first priority: 최우선 과제.

newly-elected: 새로 선출된. 참고로, “대통령 당선자”라고 할 땐 “president-elect”. 예) President-elect Yoon Suk-yeol (윤석열 대통령 당선자).

president: 대통령(=head of state, chief of state).

take office: 취임하다.

unite: 단결(통합)하다(=unify, integrate).

nation: 국가(=country, state).

sharply split: 극심하게 분열된 (severely divided).

politics: 정치.

总统当选人尹锡悦面对国民团结课题

在3月9日举行的大韩民国第二十届总统选举当中,国民力量党候选人尹锡悦以48.56%(1639万4815票)的得票率当选。共同民主党候选人李在明以0.73%的差距排名第二,成为历届选举落选者中得票数最高的一位。1639万票与1614万票意味着国家被撕裂成两大阵营。除了一直以来岭南、湖南地域隔阂之外,这次大选也体现了不同年龄段和不同性别群体之间的隔阂。当选人尹锡悦将带着团结民心这一课题,从5月份开始自己的任期。