[쿠킹] 한국인은 소맥, 영국인은 맥맥

DRINK TIP

▪ 음악 페어링

All about that bass - Postmodern jukebox European tour version

▪ 보관 방법

냉동실에 글라스를 보관해두면 더 시원하게 즐길 수 있어요.

진(Gin)은 실온에 보관할 수 있으나 냉동실에 보관 후 마시면 훨씬 더 부드럽습니다.