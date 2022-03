[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…우크라이나 사태 한국도 돕는다

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

우크라이나 사태, 한국도 돕는다

우리나라가 지난달 24일 러시아의 침략으로 전쟁 중인 우크라이나를 돕기 위해 나섰어요. 한국도 멀지 않은 과거 일제강점기와 6·25전쟁 등을 겪었죠. 정부는 우크라이나 국민과 피난민을 위해 총 1000만 달러 규모의 인도적 지원을 긴급 제공하기로 했어요. 또 귀국이 어려운 국내 체류 우크라이나인에게 현지 정세가 안정될 때까지 인도적 특별체류 조치를 시행합니다.

Standing with Ukraine

If Ryu Gwan-sun (1902-1920) — one of the most courageous independence fighters in Korea against the Japanese occupation over a century ago — were alive today, she would firmly support Ukrainians fighting Russia’s brutal invasion.

courageous: 용감한(=brave, fearless, gritty, gallant).

independence: 독립(=self-rule, autonomy).

fighter: 전사.

occupation: 점령.

century: 세기(100년).

alive: 살아 있는, 생존해 있는.

today; 오늘(날), 요즘.

firmly: 확고하게, 견고하게.

support: 지지하다(back, side with, aid, assist, stand up for)

Ukrainians: 우크라이나 사람들.

brutal: 잔인한(=cruel, merciless, barbarous, ruthless, cold-hearted)

invasion: 침략, 침공(=attack, assault, raid, aggression).

韩国向乌克兰伸出援手

韩国决定向上个月24日遭受俄罗斯入侵、深陷战火中的乌克兰伸出援手。因为在并不遥远的历史上,韩国也遭受了日本的侵略并经历了6·25战争。政府决定向乌克兰国民和难民提供1,000万美元的紧急人道主义援助。同时决定向滞留韩国的乌克兰人提供特别滞留许可,允许他们在乌克兰局势稳定之前在韩国居住。