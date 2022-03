[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…우크라이나 전운에 국제 유가도 출렁

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

우크라이나 드리운 전운에 국제 유가도 출렁

러시아의 우크라이나 침공 가능성에 세계 경제가 출렁입니다. 러시아 푸틴 대통령은 지난 1일 러시아와 국경을 맞댄 우크라이나의 나토(NATO·북대서양조약기구) 가입 포기 등 3가지 요구를 내세우며 전쟁 가능성을 시사했어요. 나토로 대표되는 미국의 영향력이 러시아 인근으로 확장되는 것에 대한 경고인데요. 미국은 러시아가 우크라이나를 침공한다면 금융·무역 제재를 가하겠다고 예고했죠. 교전 없이 긴장 국면만 지속하더라도 원유‧천연가스‧광물 등 원자재와 곡물 공급에 영향을 줄 수 있어 경제 전반에 불안감이 커지고 있습니다.

Nothing to lose?

International oil prices could shoot up to $125 a barrel from around $95 — already the highest in seven years — if Russia invades Ukraine. But America and Russia have less to lose from hikes in oil prices as they are both major oil and gas producers.

international: 국제적인.

oil prices: 유가.

shoot up: 치솟다, 급등하다(soar).

up to~: ~까지.

barrel: 배럴.

around: 약, 대충.

already the highest: 이미 최고수준인.

invade: 침공(침략)하다.

less to lose: 별로 잃을 게 없다.

hikes (가격) 인상.

major: 주요한.

oil producer: 석유 생산국.

gas producer: 가스 생산국.

乌克兰战云密布导致全球经济动荡

俄乌边境战争阴云密布,导致全球经济动荡。俄罗斯总统普京2月1日提出包括禁止乌克兰加入北约(NATO)在内的三大诉求,并表示不排除发动战争的可能性。这是对以美国为首的北约试图将影响力扩大至俄罗斯边境而做出的警告。美国则表示,如果俄罗斯入侵乌克兰,将会在金融、贸易等领域对俄罗斯实施制裁。尽管目前俄乌双方并未发生战争,只是处于紧张对立状态,但因担心原油、天然气、矿产等资源及粮食供应受影响,全球经济处于动荡不安的状态。