[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…우크라이나 전쟁 여야 대선 후보 반응은

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

러시아의 우크라이나 침공, 여야 대선 후보 반응은

러시아가 24일 우크라이나를 침공했습니다. 한반도도 전쟁 가능성이 있는 휴전지대인데요. 러시아의 우크라이나 침공 소식을 접한 더불어민주당 이재명 후보는 “전쟁을 하면 이기더라도 공멸한다”며 한반도 평화 유지를 강조했어요. 국민의힘 윤석열 후보는 “한·미 동맹과 국제 사회와 협력으로 북의 도발을 막아야 한다”며 힘이 뒷받침돼야 한다 했어요.

The real war

Russia has begun an attack on Ukraine while the two presidential candidates - Yoon Suk-yeol of the opposition People Power Party and his counterpart Lee Jae-myung from the ruling Democratic Party - are busy attacking one another with 12 days left to the election.

begun: begin (시작하다)의 과거형.

No war: 전쟁 반대.

attack: 공격.

Ukraine: 우크라이나.

presidential candidates: 대선후보.

opposition party: 야당.

People Power Party: 국민의힘.

counterpart: 상대, 라이벌.

busy attacking ~: ~를 공격하느라 바쁘다.

one another: 서로(=each other).

left: 남은.

election: 선거.

俄罗斯入侵乌克兰,朝野总统候选人如何看待

2月24日,俄罗斯入侵乌克兰。韩半岛目前也处于休战状态。得知俄罗斯入侵乌克兰的消息,共同民主党总统大选候选人李在明表示“一旦开战,赢了也是两败俱伤”,再次强调维持韩半岛和平的重要性。而国民力量党候选人尹锡悦则主张“通过韩美同盟携手国际社会来应对北韩的各种挑衅”。