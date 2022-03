대구한의대, 최창형 교수팀 '세포 모방을 통한 산화 방지 캡슐' 개발

대구한의대(총장 변창훈) 화장품공학부 최창형 교수 연구팀은 포스텍(이효민 교수 연구팀), 대구한의대(이세중 교수 연구팀), 하버드대학(데이비드 웨이츠 교수 연구팀)과 국제 공동연구를 통해 항산화제의 산화 방지 및 활성 회복이 가능한 신개념 하이드로젤 캡슐을 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 코어-쉘 구조의 하이드로젤 마이크로캡슐 내에 나노 단위의 얇은 오일층을 도입하여 세포의 구획화된 구조를 모방함으로써, 세포 내 비효소적 항산화제 시스템과 유사한 수용성 항산화제와 지용성 환원제 간의 상호작용을 유도했다. 이를 통해 캡슐화된 항산화제의 장기 활성 보존뿐만 아니라 이미 산화된 항산화제 또한 캡슐화 후 저온 보관함으로써 활발한 상호작용을 통해 활성이 회복될 수 있음을 확인했다.

본 연구 제1 저자인 추진옥 학생(화장품공학부 4학년)과 최윤 학생(화장품공학과 석사과정 1학년)은 연구생으로서 성실하게 연구를 수행한 결과로 세계적인 학술지에 논문을 게재할 수 있었다.

최창형 교수는 “항산화제는 화장품, 식품 및 제약 산업에서 우수한 효능에도 불구하고 불안정성으로 인해 사용에 제약이 있었다. 본 기술의 세포 모방형 캡슐화를 통해 불안정한 항산화제를 장기간 안정화함으로써 기존의 문제점을 해결할 수 있어 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 평가했다.

이번 연구성과는 한국연구재단 기초연구실과 기본연구 사업의 지원으로 수행되었으며, 콜로이드 및 고분자 분야의 저명한 국제학술지인 ‘ACS applied materials & interfaces(IF 9.229)’에 게재되었다. 논문명은 'Cell-Inspired Hydrogel Microcapsules with a Thin Oil Layer for Enhanced Retention of Highly Reactive Antioxidants'이다.