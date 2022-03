대한장애인체육회, 온라인 코리아하우스 개설

대한장애인체육회가 베이징 패럴림픽을 앞두고 온라인 코리아하우스를 열었다.

장애인체육회는 하나은행과 함께 2022 베이징 겨울패럴림픽 한국선수단 정보제공 및 참가경기 인터넷 중계를 위한 온라인 코리아하우스를 개관했다고 밝혔다.

온라인 코리아하우스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 시대를 맞아 지난해 8월 열린 도쿄 패럴림픽부터 시작된 대회 종합홍보관이다. 지난 2018 평창 겨울패럴림픽부터 대한장애인체육회 공식 스폰서가 된 하나은행의 후원으로 추진됐다.

홍보관 내에는 Δ종목별 경기중계 Δ선수단 및 패럴림픽 소개 Δ선수 및 대회 관련 특집영상 Δ종목별 경기일정 및 결과 Δ대한민국선수단 응원 특집관 등이 마련됐다. 해외 방문자를 위해 영어와 중국어 번역 서비스도 제공된다.

하나은행은 국가대표 선전을 기원하고자 특별 영상 콘텐츠인 'We are the ONE(우리는 하나)'을 제작, 유튜브 채널 '하나TV'에서 방영하고 있다. 코리아하우스는 참가국 간 교류 및 스포츠 외교의 장, 대한민국 선수단 홍보 및 지원 등의 다양한 역할을 수행하고 있다.