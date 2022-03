에스파 '올해의 신인' 등 한국대중음악상 3관왕

△종합 분야

올해의 음반 = 이랑 '늑대가 나타났다'

올해의 노래 = 에스파 '넥스트 레벨'

올해의 음악인 = BTS

올해의 신인 = 해파리

△장르 분야

최우수 록 음반 = 소음발광 '기쁨, 꽃'

최우수 록 노래 = 소음발광 '춤'

최우수 모던록 음반 = 이상의 날개 '희망과 절망의 경계'

최우수 모던록 노래 = 실리카겔 'Desert Eagle'

최우수 메탈&하드코어 음반 = 아그네스 'Hegemony Shift'

최우수 팝 음반 = 아이유 '라일락'

최우수 팝 노래 = AKMU '낙하'

최우수 케이팝 음반 = 청하 'Querencia'

최우수 케이팝 노래 = 에스파 'next level'

최우수 일렉트로닉 음반 = 해파리 'Born By Gorgeousness'

최우수 일렉트로닉 노래 = 해파리 '경포대로 가서'

최우수 랩&힙합 음반 = 최엘비 '독립음악'

최우수 랩&힙합 노래 = 창모 '태지'

최우수 알앤비&소울 음반 = 따마 'Don’t die colors'

최우수 알앤비&소울 노래 = 수민&슬롬 '곤란한 노래'

최우수 포크 음반 = 이랑 '늑대가 나타났다'

최우수 포크 노래 = 천용성 '보리차(feat. 강말금)'

최우수 재즈 보컬 음반 = 마리아킴 'With strings: Dream of you'

최우수 재즈 연주 음반 = 지혜리 오케스트라 'Daring mind'

△특별 분야

공로상 = 데블스

선정위원회 특별상 = 경록절, 한국재즈수비대