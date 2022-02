화수분도 아닌데...빨리 하면 할수록 당신 일은 늘어난다[BOOK}

4000주

인간 수명을 80세로 치고, 이를 주 단위로 환산하면 대략 4000주. 이 책의 제목이다. '음, 넉넉하군'이라는 반응이면 패스. '아, 너무 짧은데'라며 마음이 조급해진다면, 바로 이 책의 저자와 비슷한 경우다.

영국의 저널리스트인 저자는 효율적 시간 관리를 위해 온갖 방법을 실천했다. 상세한 스케쥴 작성은 물론 이메일 자동 정리 프로그램까지 샀다. 하지만 빠르게 답장을 보낼수록, 새로운 메일이 빠르게 들어와 메일함이 다시 찼다. 이른바 '효율성의 함정'이다.

집안일을 돕는 가전제품도 마찬가지. 덕분에 세탁과 청소가 편리해졌지만, 이와 함께 청결과 위생에 대한 사회적 기준도 높아졌다. 아이러니하게도 일이란, 빠르게 처리할수록 늘어난다. 직장에선 일을 빨리하는 직원에게 일을 더 많이 맡긴다.

저자는 시간 관리를 더욱 효율화하는 대신 이런 현실을 깨닫도록 안내한다.

할 수 있다는 전제 아래 모든 것을 다 하려는 것은 미래를 위해 시간을, 현재를 도구화하는 것이다. 하지만 어떤 수를 쓰든, 그 모든 일을 다 할 순 없다. 무엇을 포기할지, 무엇을 미룰지 매순간 결정해야 한다.

포모(FOMO, Fear of Missing Out), 즉 기회를 잃는 두려움으로 동동거리는 대신 조모(JOMO, Joy of Missing Out), 즉 포기하는 기쁨을, 다른 선택지에 연연하는 대신 현재를 즐기고 지금 이 순간에 집중하라는 얘기다.

"세상에서 경험할 수 있는 것들을 대부분 놓칠 수밖에 없다는 사실을 깨닫게 되면, 아직도 경험하지 못한 것들이 너무 많다는 사실은 큰 문제로 다가오지 않는다."(57쪽)

저자는 이런 논지를 하이데거를 비롯한 여러 사람의 사유, 그리고 역사 속에서 달라진 삶의 방식 등을 언급하며 전개한다.

사후 세계를 믿었던 근대 이전 사람들은 "제한된 삶"을 "최대한 활용"해야 한다는 압박감이 없었단다. 이승에서의 삶은 사후 세계의 전주곡이었고, 역사를 통틀어 세계는 변하지 않는다고 여겼다. 한데 사후 세계 대신 역사의 진보에 대한 믿음이 생기면서 사람들은 짧은 수명의 한계를 더 고통스러워하고, 인생을 온갖 경험으로 가득 채우고 싶어하게 됐단 것이다.

저자는 또 산업화 이후 노동력을 대규모로 조직화하면서 여가와 일의 구분이 뚜렷해졌다고 지적한다. 노동은 인간 존재의 핵심이 됐고 여가는 노동력의 보존, 혹은 미래 목적을 이루기 위한 회복과 재충전의 기회로 자리매김했다. 지금도 우리는 생산성 향상을 위해, 일을 더 잘하기 위해 휴식이 필요하다고 여긴다.

이와 달리 저자는 휴식을 위한 휴식, 미래가 아니라 현재를 위한 휴식을 강조한다. 가족이나 사회 전체가 동시에 쉬는 휴식의 동기화, 시간의 동기화가 왜 중요한지 저자의 주장을 읽고 나면, 천천히 깨달음이 온다. 시간을 아끼려 애쓰기 전에, 시간을 무엇에 쓸 지, 누구와 쓸 지 스스로 판단할 수 있어야 한다.