[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…코로나19 확진자 역대 최대치

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

코로나19 일일 확진자 역대 최대치 경신

설 연휴 말미였던 지난 2일 국내 하루 신규 확진자가 처음으로 2만 명을 돌파하며 코로나19 확진자 수가 역대 최대치를 연일 경신 중입니다. 정부는 전파력이 강한 코로나19 변종 오미크론 확산 속도를 늦추기 위해 사적모임 최대 6인 및 식당·카페 등 영업시간 오후 9시까지 제한하는 현재의 거리두기 수준을 유지, 중증·사망 피해 최소화에 주력하기로 했어요. 전문가들은 3월 초·중순쯤 하루 확진자가 10만 명을 넘어설 것이라며 큰 폭으로 늘어날 경증환자에 대응하는 사회적 역량의 중요성을 지적했습니다.

Trust the government?

In the face of a dramatic increase in daily cases of the Omicron variant of Covid-19, the government only repeats its cherished mantra, “Wear a face mask and don’t move around much!”

trust: 믿다, 신뢰하다.

in the face of ~: ~에도 불구하고, ~에 직면해.

dramatic: 극적인.

increase: 증가.

daily cases: 일일 확진자. (cases 다음에 infection이 생략됐음).

Omicron variant: 오미크론 변이.

government: 정부.

repeat: 반복하다.

cherished: 소중히 여기는, 금과옥조 같은.

mantra: 주문, 기도문.

wear: 입다, 착용하다.

face mask: 마스크.

move around: 돌아다니다.

新冠病毒单日新增确诊人数首超2万人

农历新年连假最后一天(2月2日),国内新冠病毒单日新增确诊人数首度突破2万人大关,再创历史新高。奥密克戎变异病毒传播速度超乎想象,政府决定继续维持现有防疫政策,仅允许6人以下个人聚会,餐厅、咖啡厅等场所仅允许营业至晚9点,并集中一切力量将重症、死亡病例降至最低。专家指出,3月初或中旬,单日新增确诊人数将有可能超过10万人,必须提前做好应对准备。