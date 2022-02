"모든 게 동났다"…원자재 재고 바닥에 커지는 인플레 압력

"모든 것이 동 났다(We’re out of everything)"

세계적인 투자은행 골드만삭스의 상품 리서치 책임자 제프 커리의 발언이다. 원유와 구리, 심지어 커피까지 대다수 원자재 재고가 급속하게 줄어들면서 인플레이션(물가 상승)이 심화할 수 있다는 우려가 이어지고 있다. 우크라이나를 둘러싼 미국과 러시아의 대립이 격화하며, 국제 유가는 배럴당 100달러에 육박하고 있다.

원자재 23개 중 9개가 공급 부족

13일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 '블룸버그 상품 현물 지수'가 올해 들어 10% 이상 오르며 사상 최고치를 기록했다. 이 지수는 농산물과 에너지, 금속 등 23개 원자재 현물 가격을 추종한다. 최근 원자재 가격 급등이 해당 지수에 반영된 것이다.

원자재 부족 상황의 심각성은 거래 상품 상당수가 '백워데이션(선물이 현물보다 싼 현상)’ 상태라는 데서 확인할 수 있다. 백워데이션은 매수자가 공급할 물품을 바로 확보하기 위해 현물에 큰 프리미엄을 지불하면서 현물가가 선물보다 비싸지는 현상이다. 대표적인 공급 부족 신호다.

미 시장조사업체 리피니티브에 따르면 구리와 원유 등 현재 23개 선물 중 9개 종목이 백워데이션 상태에 빠져있다. 골드만삭스의 니콜라스 스노든 원자재 분석가는 “가장 극단적인 재고 환경”이라면서 “전례가 없는 일”이라고 말했다.

금속과 농산물, 에너지까지 재고가 바닥을 드러내고 있다. 상황이 가장 좋지 않은 건 구리다. 다양한 업종에서 쓰이는 구리 재고는 40만t이 조금 넘는다. 이는 전 세계 소비량의 1주일 미만 수준이라고 FT는 보도했다. 구릿값은 치솟고 있다. 지난 11일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 구릿값은 t당 1만40달러를 기록해 연초보다 67.9% 올랐다.

알루미늄도 귀하신 몸이 되고 있다. 알루미늄 가격은 지난 9일 t당 3265달러까지 오르며 13년 만에 최고가를 찍었다. 골드만삭스는 "2023년이면 시장의 알루미늄 재고가 바닥난다"며 "알루미늄 가격이 1년 안에 t당 4000달러까지 오를 수 있다"고 예상했다.

농산물 재고도 빠르게 줄고 있다. 대표적인 것이 커피 원두다. 고급 원두인 아라비아 커피 재고는 22년래 최저 수준으로 떨어졌다. 이에 따라 가격이 올 초보다 13% 상승했으며, 전년 대비로는 두 배 이상 급등했다.

최진영 이베스트증권 연구원은 “올해 원자재 중 에너지 다음으로 농산물 가격이 많이 올랐다”며 “라니냐 발 남미 지역 가뭄과 러시아와 우크라이나 사태 등으로 농산물 가격은 올해 상반기 더 오를 것으로 예상된다”고 말했다.

러시아는 우크라이나와 함께 세계 밀·옥수수 최대 수출국이다. 향후 미국의 경제 제재 등이 이뤄지면 지난 2014년 때처럼 러시아가 밀가루 수출 제한 등에 나설 수 있는 만큼 추가 상승에 대한 우려도 커지고 있다.

유가 8년 만에 최고치, 배럴당 100달러 목전

국제 유가도 배럴당 100달러 턱밑까지 갔다. 지난 11일 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 3월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 3.6% 오른 배럴당 93.10달러에 거래를 마쳤다. 8년 만에 최고치다. 우크라이나 사태로 유가가 들썩이고 있다.

WSJ은 "러시아가 우크라이나를 침공하면 미국의 제재 등으로 인해 러시아의 원유 수출 감소로 이어지며 가뜩이나 취약한 상태인 원유 수급 균형에 심각한 악영향을 줄 수 있다"고 보도했다. 러시아의 원유 수출 감소분을 대체할 곳이 마땅치 않기 때문이다.

최진영 연구원은 “미국 셰일업계도 일부 증산 움직임을 보이지만, 실제 증산까지는 시차가 있는 만큼 실제 생산량이 늘어날 때까지는 4~5개월이 걸릴 것으로 예상된다”며 "미국과 이란 핵 합의가 복원되면 추가 공급이 가능하지만, 이 역시 시간이 걸릴 것"이라고 설명했다.

원유 가격 급등은 인플레이션과 세계 경제에 직격탄이 될 수 있다. 블룸버그 이코노믹스의 쇼크 모델에 따르면 지난해 말 배럴당 70달러 안팎이던 국제 유가가 이달 말 배럴당 100달러로 오르면 하반기 미국과 유럽의 물가상승률은 약 0.5%포인트 뛸 전망이다.

앞서 글로벌 투자은행 JP모건은 국제 유가가 배럴당 150달러까지 치솟으면 올 상반기 세계 경제성장률이 현재 전망치(4.1%)의 4분의 1 수준인 0.9%까지 낮아질 수 있다고 예상했다. 전 세계 인플레이션은 기존 전망치(3%)의 배가 넘게 뛴 7.2%에 이를 것으로 예상했다. FT는 “원자재 가격 급등은 인플레 압력이 높은 세계 경제에 큰 타격을 줄 가능성이 크다”고 보도했다.