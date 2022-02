권위 있는 미국 자동차 품질조사 평가에서 현대차그룹이 가장 좋은 평가를 받았다. 이례적인 ‘싹쓸이’에 외신도 일제히 주목했다.

미국 시장조사업체 JD파워가 10일(현지시간) 발표한 ‘2022년 내구품질조사’에서, 현대차그룹은 주요 15개 글로벌 자동차그룹 가운데 가장 낮은 점수(147점)를 받았다. 차량 구매 후 3년이 지난 고객을 대상으로 184개 내구품질 만족도를 설문하는 내구품질조사는 품질만족도가 높을수록 점수가 낮아진다.

기아 전체 1위, 제네시스 고급브랜드 1위

올해 평가에서 현대차그룹은 역대 최다 수상 기록을 경신했다. 전체 브랜드에서 가장 점수가 낮은 자동차 브랜드에 수여하는 ‘최우수 브랜드상’은 기아가 받았다. JD파워는 자동차 브랜드를 크게 일반브랜드와 고급브랜드로 대별하는데, 일반브랜드가 고급브랜드를 제치고 단독으로 최우수 브랜드상을 받은 건 기아가 역대 최초다.

현대차는 3위다. 지난해(7위)보다 순위가 4계단 상승했다. 제네시스는 고급브랜드 중에서 가장 좋은 평가를 받았다. 일본 도요타의 고급브랜드 렉서스(159점)를 제치고 고급브랜드 1위(전체 브랜드 4위)에 올랐다.

차종별로는 ▶현대차 싼타페가 중형 스포츠유틸리티차(SUV) ▶현대차 쏘나타가 중형 세단 ▶기아 쏘렌토가 중대형 SUV 차급에서 각각 1위(최우수 품질상)를 차지했다.

또 ▶현대차 엘란트라(한국명 아반떼)는 준중형 세단 ▶현대차 투싼은 준중형 SUV ▶현대차 벨로스터는 준중형 스포츠카 ▶기아 스포티지는 준중형 SUV ▶기아 쏘울은 소형 SUV ▶기아 옵티마(한국명 K5)는 중형 세단 부문에서 우수품질상을 받았다.

현대차그룹 3개 자동차 브랜드가 JD파워에서 우수한 성적표를 받아들자 외신도 놀랍다는 분위기다. 미국 폭스뉴스는 “기아가 새로운 왕(Kia is the new king)”이라고 보도했고, 미국 경제 전문지 포브스와 자동차 전문매체 워즈오토도 “한국 브랜드가 내구성 신뢰도 평가를 지배했다”고 평가했다.

“정몽구·정의선 품질경영 결실”

현대차·기아는 1986년 소형차 엑셀을 처음 수출한 이래 2005년 앨라배마공장, 2010년 조지아공장을 준공하면서 미국 자동차 시장 공략을 시작했다.

하지만 2000년대 초반까지 현대차·기아 브랜드에 대한 미국 소비자의 평가는 박했다. 미국에서 ‘싸구려 차’라는 인식이 있었다. 정몽구 명예회장은 1999년 현대차그룹 회장 취임 직후 ‘품질 경영’을 최우선 과제로 제시했다. 품질총괄본부를 구성해 매달 품질 관련 회의를 개최했다. 덕분에 현대차·기아는 2011년 미국 연간 판매 100만대를 돌파했다.

현대차·기아는 2000년부터 ‘글로벌 품질 상황실’을 24시간 가동하고 있다. 전 세계에서 품질문제가 발생하면 즉시 유관 부서에 통보해 개선 방안을 마련하는 조직이다.

2014년 품질 평가 시험 시설을 한곳에 모은 ‘글로벌 품질 센터’를 개소했고, 2018년 생산기술개발센터에서 6대의 로봇을 이용해 안전 관련 시스템을 일괄 검사할 수 있는 시스템을 도입했다.

이번 JD파워의 평가에 대해 현대차그룹은 “최대 자동차 격전지인 미국에서 쟁쟁한 업체들을 제치고 최고 품질 경쟁력을 인정받았다”며 “정몽구 현대차그룹 명예회장과 정의선 현대차그룹 회장의 품질에 대한 경영철학이 맺은 결실”이라고 평가했다.

한편 올해 JD파워 내구품질조사는 2018년 7월부터 2019년 2월까지 미국에서 판매한 32개 브랜드, 139개 모델을 대상으로 실시했다. JD파워는 소비자가 겪고 있는 불만을 현실적으로 반영하기 위해 ▶내∙외장 ▶주행 ▶인포테인먼트 ▶공조 ▶편의 장치 ▶시트 ▶파워트레인 ▶주행보조 시스템 등 9개 부문 184개 항목을 조사했다.