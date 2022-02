[미중 기술경쟁 6ROUND] 라운드 4: 반도체

ROUND 4: 반도체

미국과 중국의 오랜 경쟁 장이다.

벨퍼 연구 보고서는 미국이 반세기 가까이 전 세계 반도체 산업에서 지배력을 유지하고 있지만, 자국 내 투자 부족과 해외 경쟁 심화로 점점 입지가 줄어들고 있다고 분석했다.

반도체 칩 설계에서 미국은 여전히 중국을 앞서고 있지만, 반도체 제조 공정에서 미국이 차지하는 비중은 1990년 37%에서 2020년 12%로까지 떨어졌다. 반면에 반도체 강국이 되기 위한 중국의 수십 년간 노력은 최근 들어 유의미한 결과를 낳기 시작했다.

대만 TSMC 창업주 모리스 창(Morris Chang)은 중국 반도체 업계를 싸잡아 "본토는 아직 경쟁국이 아니다"라고 평가했다. 그러나 벨퍼 연구 보고서는 그렇게 단언하긴 위험하다는 입장을 펼쳤다. 중국이 반도체 설계와 생산에서 업계 선두주자들을 열심히 따라잡고 있으며, 10년 후 성숙 노드(Mature node) 분야에서 세계 최대 반도체 생산국이 될 것이라는 전망이 나오고 있기 때문이다.

ASML 사의 CEO 피터 베닝크는 심지어 "15년 안에 그들(중국)은 스스로 모든 것을 해낼 수 있을 것이며, 반도체 분야에서 기술 주권을 달성할 것"이라는 예측까지 하였다.

2019년, 중국은 전 세계 반도체의 60%를 소비했다. 2000년엔 20%도 안 되던 중국의 비중이 3배나 증가한 것이다. 벨퍼 연구 보고서는 이 기간에 중국이 반도체 분야에서 두 가지의 괄목할 만한 성과를 거뒀다고 보았다.

먼저 전 세계 반도체 공정에서 중국이 차지하는 비중이 1990년 1% 미만에서 오늘날 15%로 미국을 추월했다. 반면 미국이 차지하는 비중은 37%에서 12%로 떨어졌다. 미국 반도체산업협회는 10년 후 중국의 비중이 24%까지 증가해 세계 최대 반도체 제조국이 될 것으로 전망했다.

중국 반도체 굴기 대표주자 중신궈지(中芯國際·SMIC)는 지난 10년간 꾸준히 파운드리(반도체 위탁 생산) 업체 상위 5위 안에 이름을 올렸다. 또한 2020년 발표한 “N+1” 공법은 중신궈지의 반도체 칩 제조 기술이 인텔과 어깨를 나란히 하고 있음을 보여줬다.

둘째로 화웨이의 자회사 하이실리콘(HiSilicon)이 반도체 칩 설계 분야에서 신흥 강자로 떠올랐다. 하이실리콘은 오랫동안 시장의 선두에 있던 퀄컴을 제치고 중국 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP) 1위 업체로 올라섰다. 하이실리콘의 기린(麒麟) 칩셋은 연간 1억대가 넘는 화웨이 스마트폰에 탑재됐다.

벨퍼 연구 보고서는 계속해서 “중국 반도체가 세계를 선도할 수 없다”는 수십 년 된 통념을 반증하는 사례가 나오고 있다고 지적했다. 여기에는 전 세계 반도체 시장에서 부동의 1위를 달리고 있는 미국이 칩 설계와 제조 공정에서 입지가 크게 줄어든 것도 포함된다.

미국은 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 탑 반도체 제조사 10곳 중 7곳을 장악하고 있다. 그러나 부채에 의해 제약받는 연구개발(연구·개발) 예산, 반도체 인재 부족, 주요 수익원으로 중국 기업에 대한 의존도 증가와 같은 장기적인 취약점을 갖고 있다.

또한 미국은 대만 파운드리 업체 TSMC에 높은 의존도를 보인다. TSMC는 지난 몇 년간 인텔, 애플, 퀄컴 등 미국 주요 기업들의 제품에 탑재되는 반도체를 위탁 생산했으며, 오늘날 미국에서 설계된 칩의 44%만이 자국 내에서 제조되고 있다.

벨퍼 연구 보고서는 이러한 점들을 지적하며 미국이 단기적으로는 업계 선두에서 밀려나지 않겠지만, 중국이 장기적으로 반도체 강국으로 부상할 가능성을 더는 무시할 수 없다고 말했다. 또 “최근 화웨이 제재와 SMIC 블랙리스트 편입 등의 미국 조치가 중국의 반도체 굴기를 약화했지만, 중국 시장이 미국 전체 반도체 칩 판매의 36%를 차지하고 있는 만큼 중국을 완전히 배제하는 것은 미국에 자기 파괴적인 조치가 될 것”이라고 덧붙였다.

2017년 기준, 화웨이에 주요 제품이나 기술을 공급하는 업체 263개 중 미국 업체가 65개(25%)에 달했다. 미국 반도체산업협회는 “(중국과의) 반도체 거래에 대한 광범위한 규제가 (미국 반도체) 산업에 막대한 혼란을 초래할 것”이라며 트럼프의 규제를 반대했었다.

한편 트럼프의 무자비한 규제로 잠시 주춤했던 중국의 반도체 굴기는 다시금 뜨거워지고 있다. 중국 정부는 반도체 자급률을 끌어올리기 위해 최근 3년간 자국 반도체 업체에 20억 달러(약 2조 4130억 원)를 지원한 것으로 알려졌다. 5년 전 3.8%에 불과했던 중국의 반도체 자급률은 이러한 정부 지원에 힘입어 미국의 거센 제재 속에서도 20%까지 끌어 올려졌다. 다만 2025년까지 반도체 자급률을 70%로 끌어올리겠다는 중국의 목표는 달성하기 힘들 것이라는 관측이 지배적이다.

바이든 대통령 취임 후 미국의 중국 반도체 규제가 조금 풀리나 했더니만 큰 오산이었다. 정권이 교체됐지만, 화웨이와 ZTE 퇴출 등 미국의 대중 강경 정책은 변함없이 추진되고 있다. 바이든은 인텔의 중국 현지 생산 확대 계획을 무산시켰고, SMIC에 대한 강력한 제재가 곧 추가될 것이라는 소식이 들리고 있다. 얼마 전엔 반도체 산업 육성을 위해 520억 달러를 투입하겠다는 '미국 경쟁 법안(America COMPETES Act)'이 미국 상원에 이어 하원에서도 최종 성안되었다.

오래도록 해묵은 주제이지만, 특히 반도체 분야에서의 미·중 기술 경쟁은 여전히 치열하게 진행 중이다.

(다음 편에서 계속)

차이나랩 권가영 에디터

자료: The Great Tech Rivalry: China vs the U.S. / Graham Allison, Kevin Klyman, Karina Barbesino, Hugo Yen