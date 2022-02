아버지 영전에 金 바친다…'스키 여왕' 시프린의 출사표

ABFTTB.

국제스키연맹(FIS) 월드컵 73회 우승에 빛나는 ‘스키 여왕’ 미케일라 시프린(27·미국)의 헬멧에 새겨진 글자다. ‘늘 남자아이들보다 빠르게(Always Be Faster Than The Boys)’의 머리글자 모음으로, 시프린이 어린 시절부터 꾸준히 함께 한 모토다. ‘여자 1등’에 머무르지 않고 남녀를 통틀어 알파인 스키의 최강자가 되겠다는 포부를 담았다.

7일 대회전 실격 딛고 오늘(9일) 회전 출격

2020년 부친 사망 이후 심한 슬럼프 겪어

"여자 1등 넘어 알파인 최강자 도전할 것"

이와 관련해 시프린은 “나를 이끄는 원동력은 경쟁심이다. 설원에서 뿐만 아니라 음악, 요리, 춤, 여행 등 내 삶에 속한 모든 것에서 ‘누구에게도 지고 싶지 않다’는 열망으로 가득하다”고 말했다.

베이징올림픽 최고 스타 중 한 명으로 손꼽히는 시프린은 9일 중국 옌칭의 국립 알파인 스키센터에서 열리는 알파인 스키 여자 회전에 출전해 이번 대회 개인 첫 금메달에 도전한다. 지난 7일 대회전에 먼저 출전했지만, 1차시기에 턴을 하다 미끄러지며 기문을 지나쳐 실격했다. 시프린은 “운다고 달라지는 건 없다. 다음 경기에 집중하겠다”며 의연한 모습을 보였다.

뭐든 지기 싫어하던 욕심 많은 소녀는 뭐든 척척 해내는 팔방미인으로 성장했다. 피아노, 기타 등 여러 악기를 잘 다루고, 노래 실력도 수준급이다. 이따금씩 유튜브나 SNS 계정에 선보이는 ‘시프린표 뮤직비디오’는 100만 건 안팎의 조회 수를 자랑한다. 간간히 요리하는 영상을 선보이기도 했는데, 자신이 만든 요리를 모아 책도 냈다. “스키를 선택하지 않았다면 세리나 윌리엄스의 경쟁상대가 됐을지 모른다”는 선수 자신의 말처럼 테니스 실력도 상당하다. 신세대답게 SNS로 팬들과 적극 소통한다. 팔로워는 111만 명(인스타그램 기준)에 이른다.

발랄하고 다재다능한 시프린은 매력적인 CF 스타다. 아디다스(스포츠용품), 론진(시계), 그럽허브(배달앱), 보스(음향기기), 랜드로버(자동차), 오클리(안경) 등 다양한 분야에서 모델로 활동 중이다.

본업(스키)에서도 ‘멀티 플레이어’다. 알파인 스키는 크게 속도 계열(활강·수퍼대회전)과 기술 계열(대회전·회전)로 나뉘는데, 시프린은 두 부문 모두 월드클래스 기량을 갖췄다. 당초 기술계열 선수로 출발했다가 스피드에 대한 두려움을 극복한 뒤 속도 계열까지 진출했다. 이번 대회엔 9일 출격하는 회전을 비롯해 대회전(실격), 활강, 수퍼대회전, 알파인 복합(활강+회전)까지 다섯 종목에 나선다.

여러 가지를 한꺼번에 하면서도 경쟁력을 유지하는 비결은 집중력이다. 시프린은 4년 전 평창올림픽을 앞두고 중앙일보와 단독 인터뷰에서 “내 삶에서 스키가 1순위라는 원칙을 깨지 않는 게 가장 중요하다”면서 “춤을 추고 노래를 부르고 피아노를 치고 요리하는 건 모두가 운동으로 지친 심신을 달래기 위해서다. 스키를 탄 뒤 음악을 크게 틀어 놓고 30분 쯤 신나게 춤추며 노래하는 그 시간을 사랑한다”고 언급한 바 있다.

‘잠꾸러기님(Sir Naps-A-Lot)’이라는 별명도 스키에 집중하는 생활 패턴 때문에 생겼다. 시프린은 매일 9시간씩 수면을 취하면서도 틈 날 때마다 낮잠을 잔다. 각종 국제대회에서 1·2차 레이스 도중 대기하는 시간에 경쟁자들 사이에서 태연하게 낮잠을 즐길 정도다. “쪽잠으로 에너지를 보충하는 한편, 몸과 마음의 긴장을 푼다”는 게 선수 자신의 설명이다.

베이징올림픽에는 '아빠를 위해'라는 중요한 목표가 추가됐다. 시프린의 부친(故 제프 시프린)은 2020년 미국 콜로라도 자택에서 불의의 사고로 세상을 떠났다. 의사 출신인 그는 스키 선수의 길을 선택한 딸을 위해 효과적인 운동 및 컨디션 조절 방법을 연구했고, 딸의 심리 상담사를 자처했다.

아버지가 세상을 떠난 직후 시프린은 시즌을 중단할 정도로 힘든 시기를 겪었다. 슬럼프도 길었다. 올림픽을 앞두고 AP통신과 인터뷰에서 그는 "아빠의 텁수룩한 수염과 환한 미소, 늘 목에 걸려 있던 카메라가 여전히 생생하다"면서 "내가 베이징에서 금메달을 따더라도 (그 자리에 아빠가 없다는 사실 때문에) 마음 한구석이 허전할 것 같다"고 말했다.

시프린의 목표는 여자 알파인 스키 통합 챔피언이다. 린지 본(은퇴·미국)이 가지고 있던 ‘알파인 여제’ 타이틀을 확실히 가져오려면 본의 기록(월드컵 82승)을 넘어야 한다. 그러자면 1995년생 동갑내기 라이벌 페트라 블로바(27·슬로바키아)와 경쟁에서 이기는 게 먼저다.

두 선수의 라이벌 구도는 뜨겁다. 2019~20시즌 시프린이 6승을 올리는 동안 블로바가 5승을 신고했다. 2020~21시즌에 시프린이 슬럼프에 빠져 3승에 그치는 사이 블로바는 6승을 거뒀다. 2021~22시즌엔 시프린(4승)과 블로바(5승)가 다시 호각지세다.

공교롭게도 두 선수의 베이징 첫 맞대결은 무승부로 끝났다. 7일 대회전에서 시프린이 실격했고, 블로바도 14위에 그치며 메달권 밖으로 밀려났다. 9일 회전이 두 알파인 스키 강자의 진검 승부 현장으로 관심을 모으는 이유다.