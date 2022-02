[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…사생활 폭로로 점철된 대선

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

사생활 폭로로 얼룩진 대선

대통령 선거를 한 달여 앞두고 여야 후보의 정책·공약 토론 대신 사생활 폭로전이 벌어지고 있습니다. 지난 1월 16일 MBC 시사프로그램 '스트레이트'는 국민의힘 윤석열 후보의 아내 김건희씨가 기자와 통화한 약 7시간 분량의 녹음 파일을 공개했고, 여당은 김씨와 무속인의 친분 의혹을 꺼내들었죠. 이와중에 더불어민주당 이재명 후보의 욕설이 포함된 160분 분량의 육성녹음과 아내 김혜경씨가 조카를 윽박지르는 듯한 통화 내용도 잇따라 공개되며 진흙탕 대선 논란이 불거졌어요.

Plunging into chaos

After MBC broadcast the taped explosive conversation between a pro-government media outlet and Kim Kun-hee — the wife of opposition People Power Party (PPP) presidential candidate Yoon Suk-yeol — on Sunday, the campaigns in the March 9 election are headed to an unprecedented fall.

plunge: 빠지다, 추락하다.

chaos: 혼란, 혼돈, 아비규환.

broadcast: 방송하다, 방영하다.

taped: 녹음된, 녹화된.

explosive: 폭발적인, 충격적인.

conversation: 대화.

pro-government: 친정부적인.

media outlet: 매체.

opposition: 야당

People Power Party: 국민의힘.

presidential candidate: 대선후보.

campaign: 선거운동.

election: 선거.

be headed to~: ~로 향하다.

unprecedented: 전례 없는, 유례 없는.

总统选举沦为丑闻爆料大战

距离总统选举只剩一个多月时间,执政党和在野党却纷纷把火力集中在爆料对方候选人私生活丑闻上。MBC电视台1月17日曝光了尹锡悦候选人的夫人金建希与记者长达7个小时的通话录音中的一部分,执政党也质疑金建希迷信算命。随后,共同民主党候选人李在明长达160分钟的包含飙脏话内容的录音,以及其夫人金惠庆疑似威吓李在明侄子的通话内容也遭爆料,总统选举沦为丑闻爆料大战。