바이든 "러시아, 우크라 침공시 러~독 잇는 가스관 끝내버릴 것"

조 바이든 미국 대통령과 올라프 숄츠 독일 총리는 7일(현지시간) 백악관에서 첫 정상회담을 하고 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 공동 대응하겠다고 한목소리를 냈다.

바이든 대통령은 정상회담 직후 열린 공동 기자회견에서 "만약 러시아가 침공하면, 즉 탱크와 병력이 우크라이나 국경을 다시 넘어서면, 노르트 스트림 2는 더는 없을 것"이라고 말했다.

바이든 대통령은 강한 어조로 "우리는 그것을 끝내 버릴 것(we will bring an end to it)"이라고 말했다.

러시아와 독일을 잇는 해저 가스관인 노르트 스트림 2 프로젝트가 가동할 수 없도록 하겠다는 제재 카드를 다시 들어 보이며강력히 경고한 것이다.

바이든 대통령은 기자로부터 '미국이 가스관 프로젝트를 통제할 수 없는데 어떻게 그것이 가능하냐'는 질문을 받고 "나는 우리가 할 수 있다고 약속한다"고 답했다.

나란히 서 있던 숄츠 총리는 "앞서 말했듯 우리(미국과 독일)는 보조를 맞추고 있고, 행동을 함께할 것"이라고 확인했다.

숄츠 총리는 "우리는 한목소리이며, 함께 행동할 것이고, 우크라이나에 대해 군사적 공격이 있으면 양국이 합의한 대로심각한 결과를 불러올 것"이라고 말했다.

숄츠 총리는 "지금은 매우 어려운 상황"이라면서 "우크라이나에 대한 군사적 위협에 대해 침묵할 수 없고, 우크라이나 국경에 병력 집결 상황은 유럽 안보에 심각한 위협이다. 그래서 우리가 함께 행동하고, 입장을 갖고 필요한 것을 함께 하는 게 중요하다"고 설명했다.

지난해 12월 취임한 숄츠 총리는 대러 전략을 논의하기 위해 미국을 방문해 바이든 대통령과 첫 정상회담을 했다.