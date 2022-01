[자동차] "신차와 고객 중심의 서비스로 성장 모멘텀 이어갈 것"

메르세데스-벤츠 코리아

메르세데스-벤츠 코리아가 새해를 맞아 ‘미래에 동력을 불어넣다(Power the Future)’라는 주제로 2022년 사업 계획과 전략 등을 발표하는 기자간담회를 25일 온라인으로 개최했다.

이날 행사에는 취임 1년을 맞는 토마스 클라인 메르세데스-벤츠 코리아 대표를 비롯해 이상국 부사장, 틸로 그로스만 부사장, 조명아 부사장, 요하네스 슌 부사장 등 주요 임원이 나서 올해 신차 출시 계획, 디지털 플랫폼 전략, 친환경 및 ESG(환경·사회·지배구조 개선) 활동에 초점을 맞춘 사회공헌활동 강화 등 2022년 회사의 비전에 대해 발표했다.

메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 7만6152대의 차량을 판매하며 2016년부터 6년 연속 국내 수입차 판매 1위를 기록했다. 지난해에만 6개의 판매 및 서비스 네트워크를 추가해 현재 61개의 전시장과 74개의 서비스센터, 23개의 인증 중고차 전시장 등을 갖췄다. 토마스 클라인 대표는 “고객분들께 최고의 제품과 더 나은 서비스를 제공하기 위해 지난 1년간 트랜스포메이션 가속화와 국내 투자 활동을 이어왔다”며 “올해에도 경쟁력 있는 모델과 고객 서비스를 중심으로 전략적인 성장 모멘텀을 달성하고, 기업시민으로서 책임감으로 한국 사회와 상생을 위한 활동도 꾸준히 이어갈 것”이라고 밝혔다.

올해도 다양한 신차를 출시할 계획이다. 4도어 쿠페 CLS의 부분변경 모델 ‘더 뉴 CLS’를 시작으로, 6세대 완전변경 모델 ‘더 뉴 C-클래스(The new C-Class)’, 4도어 스포츠카 ‘더 뉴 메르세데스-AMG GT 4-도어 쿠페(The new Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe)’, 비즈니스 전기 세단 ‘더 뉴 EQE(The new EQE)’, 패밀리 전기 SUV ‘더 뉴 EQB(The new EQB)’, 더 뉴 EQS의 고성능 버전 ‘더 뉴 메르세데스-AMG EQS 53 4MATIC+(The new Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+)’ 등 4대의 신차와 2대의 부분변경 모델의 국내 출시를 앞두고 있다.

이 가운데 더 뉴 EQE는 더 뉴 EQS에 이어 메르세데스-벤츠의 전기차 전용 모듈형 아키텍처를 기반으로 개발된 두 번째 모델이다. 원-보우(one-bow) 라인과 캡-포워드(cab-forward) 패스트백의 스포티한 디자인이 특징이다. 3120㎜ 휠베이스를 바탕으로 현 세대 E-클래스보다 넉넉한 실내 공간, 최고 출력 215㎾(290ps), 최대 토크 530Nm(54.0kgf.m)의 주행 성능을 갖췄으며 완충 시 유럽 WLTP 기준 최대 660㎞ 주행이 가능하다.

더 뉴 EQB는 메르세데스-EQ가 내놓는 두 번째 콤팩트 SUV다. 3열 시트를 옵션으로 추가해 7인승으로 확장할 수 있는 실내 공간과 온·오프로드에서 강력한 주행 성능을 갖췄다. 더 뉴 EQB는 2829㎜의 휠베이스를 기반으로 콤팩트 차급 이상의 공간을 제공하며, 66.5㎾h 용량의 배터리를 탑재해 완충 시 유럽 WLTP 기준 최대 419㎞를 주행할 수 있다.

더 뉴 EQS의 고성능 버전인 더 뉴 AMG EQS 53 4MATIC+는 메르세데스-AMG 브랜드가 선보이는 최초의 순수 전기 모델이다. 최고 출력 484㎾(650ps), 최대 토크 950Nm(96.9kgf.m)의 강력한 성능을 발휘하며 3.8초 만에 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속할 수 있다. 선택 사양인 AMG 다이내믹 플러스 패키지를 적용하면 최고 출력 560㎾(750ps), 최대 토크 1020Nm(104kgf.m)의 성능을 경험할 수 있고 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속 시간은 3.4초로 줄어든다.

신차 출시 이외에 각종 서비스 개선에도 힘쓴다고 밝혔다. 메르세데스-벤츠 서비스 앱(Mercedes-Benz Service App)을 새롭게 출시해, 기존 전화 또는 온라인 웹을 통해서만 가능했던 서비스센터 온라인 예약을 모바일 애플리케이션으로까지 확대해 온라인 이용률을 현재 대비 두 배까지 늘릴 예정이다.

여기에 고객들이 서비스센터의 어드바이저나 테크니션이 설명해주는 차량 진단 및 수리 결과를 동영상으로 확인할 수 있는 앱을 새롭게 출시한다고 밝혔다. 이를 통해 서비스센터는 서비스의 품질 및 신뢰도를 높이고, 고객들의 편의도 대폭 증가시킬 수 있을 것으로 예상된다.

지난해부터 시행하고 있는 온라인 판매를 활성화해, 다양한 상품 및 서비스까지 편리하게 구매할 수 있도록 한다. 메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 9월 공식 온라인 판매 채널 메르세데스 온라인 샵(Mercedes Online Shop)을 오픈한 바 있다. 올해에는 온라인 샵 전용 차량 모델을 확대하고 테크니컬 부품 등 온라인 판매 항목을 확대할 계획이다.

지난 2014년 6월 공식 출범한 이후 올해로 출범 8주년을 맞는 사회공헌위원회는 환경·지역사회 등을 중심으로 지속 가능을 추구하는 ESG 경영에 역량을 집중하겠다고 밝히기도 했다. 메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 ‘지속가능성’과 ‘탈탄소화’를 주제로 다섯 번째 사회공헌 활동 프로그램 ‘그린플러스(GREEN+)’를 출범한 바 있으며, 올해에는 기후변화의 위험성을 인식하고 탄소중립에 대한 중요성을 상기함과 동시에 플로깅 활동, 숲 조성 등으로 지속가능한 활동을 다양하게 펼치는 등 ESG에 더욱 초점을 맞춘다.

메르세데스-벤츠 코리아는 지역사회와 동반성장을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 올해도 사회공헌위원회를 통한 기부·봉사 활동은 물론, 자동차 전문 인재를 육성하기 위한 전문 교육 및 산학협력 프로그램, 오픈 이노베이션 활동을 통한 국내 스타트업과 선순환 생태계 확대 등 다양한 활동들을 꾸준히 이어간다는 방침이다.