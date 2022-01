골드바에 냉장고까지…대작 격돌 설연휴 극장가, 선물·할인 이벤트도 쏟아진다

설 연휴를 앞두고 극장가는 모처럼 대작들의 흥행 격돌이 벌어지게 됐다. 설경구‧이선균 주연 정치 영화 ‘킹메이커’, 강하늘‧한효주가 뭉친 모험 영화 ‘해적: 도깨비 깃발’이 26일 나란히 개봉하고, 27일엔 애니메이션 ‘극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀’ ‘극장판 천재 추리 탐정 셜록홈즈’, 중국 거장 장이머우 감독의 새 영화 ‘원 세컨드’ 등도 개봉한다.

멀티플렉스 극장들 설맞이 관람객 이벤트

메가박스, 골드바·냉장고 등 총 1억원 경품

롯데·CGV는 포인트 혜택·씨네Q 할인 패키지

영화관 많이 갈 수록 선물 당첨 확률 높아

코로나19 후 첫 700만 관객을 돌파한 할리우드 히어로 액션 영화 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’이 분위기 반전 역할을 톡톡히 했다. 영화진흥위원회에 따르면 이 영화는 개봉 37일만인 지난 20일 700만을 넘었다. 25일까지 총 관객 수는 720만명. 이날까지 올 1월 관객 수(447만명)도 지난해 1월 총 관객 수(178만) 대비 2.5배 뛰었다.

골드바·냉장고…영화관들 설맞이 경품 행사

멀티플렉스 영화관들도 설 명절을 맞아 풍성한 관객 맞이 행사를 마련했다.이벤트 규모로는 메가박스가 눈에 띈다. 총 1억원 규모 경품을 내건 ‘메가 골드 위크’를 26일부터 다음 달 6일까지 전국 지점에서 진행한다. 메가박스 홈페이지 및 예매앱을 통해 ‘메가 골드 위크’ 이벤트에 응모 후 기간 내 메가박스에서 영화를 1편 이상 관람하면 참여할 수 있다.

추첨을 통해 선정된 1만2000명에게는 ▲24K 순금 골드바 50g(1명) ▲삼성 BESPOKE 냉장고(1명) ▲아이패드 프로 5세대(3명) ▲삼성 BESPOKE 큐브TM Air 공기청정기(5명) ▲에어팟 프로(7명) ▲1년 무비 패스(10명) ▲더 부티크 스위트 무료 관람권(30명) ▲돌비 시네마 무료 관람권(100명) ▲일반관 무료 관람권(2000명) ▲휘닉스 상품권 30만 원권(15명) ▲포토카드 쿠폰 2매(6828명) 등을 제공한다. 당첨 확률은 이벤트 기간 내 유료 관람 횟수가 많을수록 올라간다. MX‧돌비 시네마‧더 부티크 스위트 등 메가박스 특별관 이용객은 당첨 가능성이 3배 높아진다. 또 메가박스 온라인 스토어는 26일부터 2D 영화 관람권‧팝콘‧탄산음료 등으로 구성된 설날 관람권 패키지를 약 32% 할인된 가격으로 선착순 판매한다.

롯데시네마도 설맞이 이벤트 ‘범 내려온다, 福(복) 내려온다’를 26일부터 다음 달 2일까지 연다. 롯데시네마 홈페이지에서 이 기간 영화를 예매하고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 ▲L.Point 10만점(1명) ▲영화관람권 10매(2명) ▲L.Point 500점(2022명) 등을 지급한다. 이벤트 참여자 전원에게 영화 관람료 2000원 할인권도 준다.

설맞이 영화 관람료 할인권·특가 패키지 풍성

CGV는 CGV 특별관 관람 쿠폰, 팝콘 무료 쿠폰 등을 저렴하게 살 수 있는 이벤트를 진행한다. CGV 예매앱에서 이벤트 페이지 참여하기 버튼을 누른 후 28일부터 다음 달 6일까지 영화를 관람하면 된다. 이벤트 기간 CGV에서 영화를 1편 본 고객은 ▲포토플레이 무료 쿠폰 2매 ▲고소팝콘 무료 쿠폰 1매 ▲탄산 무료 쿠폰 1매를 각각 CJ ONE 포인트 222점에 구매할 수 있다. CJ ONE 포인트 1점은 1원에 해당한다. 2편 이상 영화를 관람한 고객에게는 한정 수량으로 ▲IMAX 관람 쿠폰 ▲4DX 관람 쿠폰 ▲스크린X 관람 쿠폰 ▲2D 일반 관람 쿠폰 중 하나를 CJ ONE 포인트 2022점에 구매할 기회를 준다. 이벤트 참여 고객에겐 최대 2명까지 적용 가능한 영화 관람료 3000원 할인 쿠폰 2매(‘챌린지 특별 지원팩’)를 준다.

씨네Q는 영화 관람권 특가 이벤트 ‘설프라이즈’를 다음 달 15일까지 진행한다. 설 연휴 이후로도 쓸 수 있는 2D 영화 관람권 52매, 탄산음료(R) 쿠폰 12매, 콤보 2000원 할인권 12매로 구성된 ‘52주 패키지’는 기존 가격에서 최대 56% 할인된 특가에 살 수 있다. 52주 패키지는 씨네Q 신도림‧경주보문‧구미봉곡점 현장 매표소 혹은 매점에서 판매한다. 신도림‧경주보문‧구미봉곡‧충주연수‧전주영화의거리‧천안불당‧대구이시아 지점에선 다음달 6일까지 씨네Q 회원 첫 가입시 영화 관람료 3000원 할인권 2매를 준다. 이 기간 영화를 2편 이상 유료 관람하면 영화 관람료 4000원 할인권 2매를 추가로 준다. 자세한 사항은 각 멀티플렉스 홈페이지 및 예매앱을 참조하면 된다.

영화관 방역패스 해제…최대 6인 함께 본다

지난 18일 영화관‧공연장 등에 대한 방역패스가 해제되면서, 온 가족이 최대 6명까지 극장 나들이를 할 수 있게 됐다. 정부 방역당국이 마스크를 착용하고 모두 한 방향을 보고 앉아 영화를 보는 영화관을 위험도 낮은 시설로 분류하면서다.

메가박스 이은지 과장은 “코로나19가 3년차에 접어들며 관객들도 지치셨을 것 같고 올해는 뭔가 변화가 있으리란 희망을 갖고 첫 명절 설을 맞아 대규모 경품 행사를 준비했다”면서 “‘스파이더맨’이 700만 관객을 달성했고 설연휴 한국영화도 개봉해 작년 설 대비 흥행 기록이 좋지 않을까 기대한다”고 했다.