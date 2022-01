美국방장관, 전투여단 등 미군 8500명에 "유럽 파병 대기하라"

☞나토 상호방위조약 5조(Article Five)=나토 회원국 중 한 나라라도 공격받을 경우 전체 회원국에 대한 공격으로 간주해 모든 회원국이 대응에 나선다는 규정. 일명 ‘모두는 하나를 위해, 하나는 모두를 위해(One for all, all for one)’ 약속으로 통한다.