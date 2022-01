[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…북한 올해 두 번째 미사일 발사

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

북한, 올해 두 번째 탄도미사일 발사

북한이 지난 11일 오전 자강도 일대에서 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 발사했어요. 지난 5일 발사한 미사일보다 성능이 진전된 것으로, 올해 들어 벌써 두 번째입니다. 청와대는 “우려”를 표명하면서도 “종전선언의 필요성이 더 커졌다”는 입장이에요. 북한의 연이은 미사일 도발이 두 달 앞으로 다가온 대선에 변수로 작용할지도 주목됩니다.

Weighing the impact

After North Korea fired a ballistic missile into the East Sea Tuesday morning following an earlier launch on January 5 regardless of the Moon Jae-in administration’s endeavor to arrange an end-of-war declaration among concerned parties, presidential candidates are weighing its impact on their campaigns.

Mach 10: 마하 10 (음속의 10배).

fire: 발사하다.

ballistic missile: 탄도 미사일.

following~: ~에 뒤이어.

launch: 발사, 출범.

regardless of~: ~에도 불구하고.

administration: 행정부(정부).

endeavor: 노력.

arrange: 이뤄내다.

end-of-war declaration: 종전선언.

concerned parties: 당사국, 당사자.

presidential candidates: 대선후보들.

impact: 영향, 파장, 충격.

campaign: 선거운동.

北韩再度发射弹道导弹

北韩1月11日从慈江道一带,向东海海域发射了疑似弹道导弹的发射体。这是 今年, 北韩第二次发射导弹。相较于1月5日,此次发射的导弹性能方面有了进一步的提升。对此,青瓦台除表示“担忧”之外,也强调该事件凸显了“终战宣言的必要性”。北韩不断发射导弹,是否会对总统选举产生影响也备受瞩目。