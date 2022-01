널디가 찾아낸 태연의 색(色), 2022 SS 컬렉션 화보 공개

글로벌 D2C기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 전개하는 스트릿패션 브랜드 널디(NERDY)가 뮤즈 태연과 함께 2022년 SS시즌을 겨냥한 첫 번째 컬렉션 화보를 공개했다. ‘태연의 색(色)’이라 명명된 이번 테마는 트렌디한 컬러감으로 주목받아온 널디와 자신만의 색깔을 가진 아티스트 태연이 만나 발견한 컬러 라인업을 에디션 형태로 소개하고 있다.

널디 '태연의 색' 컬렉션은 여러 활동 등이 겹치며 2022년 가장 바쁜 한 해를 시작한 태연이 바쁜 일상을 잠시 내려두고 가장 자유로운 순간을 찾아 나선다는 스토리텔링을 담았다. 편안한 트랙, 가벼운 가방과 함께 홀가분한 마음으로 마주한 그녀만의 컬러가 표현된 화보에는 이번 시즌부터 선보이는 널디 '우먼스 웨어'와 '널디백' 라인업을 매치해 편안함과 우아함, 세련됨과 힙함이 어우러져 있다.

널디만의 강점인 '컬러맛집' 이미지는 이번에도 여실히 드러났다. 러블리한 핑크와 우아하고 세련된 베이지, 널디만의 유니크한 라이트퍼플과 고급지게 힙한 블랙, 내추럴 스트릿컨셉의 베이지 등 5개 컬러로 구성된 '태연의 색' 컬렉션은 조화로운 믹스 매치를 통해 다양한 TPO(Time, Place, Occasion)를 아우를 수 있다. 특히 최근 들어 한층 더 다채로워진 제품 라인업 하에 ‘머리부터 발끝까지(Head-to-Toe)’ 널디만의 셋업룩 스타일링이 가능하다.

널디의 뮤즈 태연은 실제로 여느 때보다도 바쁜 한 해를 시작하고 있다. 소속사 SM엔터테인먼트의 여성가수 유닛 프로젝트 '걸스 온 탑(Girls On Top, GOT)'의 첫 주자 '갓 더 비트(GOT the beat)'의 멤버로 새해를 빛낸 음원을 발표한데 이어, 오는 17일에는 정규 3집 앨범의 선공개 싱글 발표를 앞두고 있다. 또한 널디의 뮤즈로서 'Be the Nerd'라는 테마 하에 미디어 캠페인 역시 준비하고 있다.

널디는 '태연의 色(색)’ 컬렉션 화보를 공개하며 1월 19일까지 온라인 자사몰 단독으로 최대 20% 할인 이벤트를 진행한다. 또한 오는 2월 2022 SS시즌 태연과 함께한 두 번째 컬렉션도 선보일 예정이다. 자세한 내용 및 스타일링 화보는 널디 공식 온라인스토어(자사몰)와 SNS(인스타그램, 페이스북)에서 확인할 수 있다. 한편 구랍 28일 널디가 선보인 ‘2022 타이거 에디션’은 1주일 만에 완판을 기록하며 새해에도 계속될 성장가도를 예고했다. / 조효민 기자